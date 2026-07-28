L'ultima idea della FIFA: formare una nuova società commerciale da 20 miliardi e venderne una quota di minoranza

Con questo obiettivo, la FIFA sta collaborando con i banchieri di JPMorgan per raccogliere ingenti nuove risorse economiche – si parla di miliardi di dollari – attraverso l’ingresso di investitori esterni, ai quali verrebbe ceduta una partecipazione di circa il 20% nella nuova società. Un modus operandi giù adottato dalle leghe nazionali. In Europa i casi più emblematici sono quelli della Liga spagnola e della Ligue 1 francese .

L’ultima idea della FIFA , che il prossimo marzo conoscerà se Gianni Infantino rimarrà in carica per un altro mandato, è quella di creare una nuova società commerciale dal valore di 20 miliardi di dollari (al cambio attuale, 17,6 miliardi di euro) con l’obiettivo di vendere una quota di minoranza ottenendo così un immediato ritorno economico sfruttando il successo commerciale dell’ultimo Mondiale. A riportarlo è il Financial Times.

Il massimo organo del calcio mondiale, come annunciato diverse settimane fa, è destinato a generare almeno 13 miliardi di dollari nel corso dell’attuale quadriennio, che sarà spinto in particolare proprio dalla rassegna iridata conclusasi il 19 luglio con la finalissima tra Spagna e Argentina. Il torneo organizzato tra Stati Uniti, Messico e Canada, ha consentito alla FIFA di aumentare significativamente i propri ricavi rispetto ai 7,6 miliardi di dollari registrati nel precedente ciclo quadriennale.

Ovviamente, la vendita di una quota di minoranza di questa nuova società commerciale permetterà alla FIFA di poter distribuire premi più alti alle federazioni affiliate in vista del prossimo futuro. E in questa ottica vanno interpretate anche le intenzioni di ampliare il numero di partecipanti sia per quanto riguarda il Mondiale per Club 2029 che per la Coppa del Mondo 2030.