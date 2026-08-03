La UEFA pensa ad Al Khelaifi per sfidare Infantino in vista delle elezioni FIFA

Lo scontro FIFA-UEFA non si è assolutamente risolto con il passo indietro di Gianni Infantino in merio al piano commerciale ideato che avrebbe permesso l’entrata di investitori privati in una nuova società che avrebbe raccolto tutti i ricavi del massimo organo del calcio mondiale.
Come riporta Libero, in vista delle elezioni per il nuovo presidente FIFA, in programma a marzo 2027, la UEFA sta provando a raccogliere in un fronte comune tutte le istituzioni nazionali che si sono sentite tradite dal comportamento di Infantino. Quest’ultimo, comunque, può contare comunque su un fronte di alleati ancora ben nutrito.
Ma certamente la figura di Infantino non è mai stata così debole all’interno della FIFA, anche in virtù dei diversi casi scoppiati durante i Mondiali, soprattutto in merito ai suoi rapporti con l’amministrazione USA guidata da Donald Trump.
Inoltre, la UEFA starebbe addirittura pensando a promuovere una mozione di sfiducia nei confronti di Infantino per far terminare anticipatamente il suo mandato alla guida della FIFA. Per fare ciò, servirebbe la richiesta di 43 federazioni affiliate di convocare un’assemblea straordinaria e il sostegno della maggioranza delle 211 federazioni. Ma ovviamente servirebbe un candidato che unisca tutta questa anima che si oppone a Infantino.
La figura che riceve maggiori consensi in questo momento è quella di Nasser Al Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain e numero uno della EFC, l’associazione che rappresenta i club europei sorta dalla vecchio ECA. Il diretto interessato, almeno pubblicamente, non aveva aperto a una sua candidatura. Ma l’ultimo grande scandalo, potrebbe spingere la UEFA ad accelerare la sua opera di convincimento nei confronti del dirigente qatariota.