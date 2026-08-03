La UEFA pensa ad Al Khelaifi per sfidare Infantino in vista delle elezioni FIFA

Lo scontro FIFA-UEFA non si è assolutamente risolto con il passo indietro di Gianni Infantino in merio al piano commerciale ideato che avrebbe permesso l’entrata di investitori privati in una nuova società che avrebbe raccolto tutti i ricavi del massimo organo del calcio mondiale.

Come riporta Libero, in vista delle elezioni per il nuovo presidente FIFA, in programma a marzo 2027, la UEFA sta provando a raccogliere in un fronte comune tutte le istituzioni nazionali che si sono sentite tradite dal comportamento di Infantino. Quest’ultimo, comunque, può contare comunque su un fronte di alleati ancora ben nutrito.