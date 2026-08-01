La Uefa:"ritiro Ffe e' nostra vittoria. Persa la fiducia in Infantino"

La Uefa “accoglie con favore la decisione della Fifa di ritirare il suo piano di cedere una quota delle sue competizioni, tra cui la Coppa del Mondo, a privati.La proposta e’ stata respinta all’unanimita’ dalle federazioni nazionali della Uefa e da molte altre federazioni e confederazioni in tutto il mondo, il cui compito e’ quello di tutelare il calcio. La Uefa ringrazia tutti i tifosi, le leghe, i club, i giocatori, i singoli individui, le associazioni e le confederazioni che si sono opposti al progetto, insieme ai numerosi Primi Ministri, Capi di Stato e commentatori che hanno dimostrato al Presidente della Fifa che il calcio non e’ in vendita”. Cosi la Uefa in una nota.

“Non possiamo continuare cosi’ con piani segreti, elaborati in tempi rapidi da sconociusti e di dubbia utilita’ per il gioco.

Dobbiamo identificare i responsabili e chiamarli a risponderne.

E’ giusto che, nei prossimi giorni e settimane – prosegue la nota – la Uefa lavori con le sue federazioni e in stretta collaborazione con le altre confederazioni per riflettere su come cio’ sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta. Tale revisione deve essere approfondita e radicale. Nessuna opzione deve essere esclusa.

L’attuale dirigenza della Fifa non solo ha perso la fiducia della Uefa, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio“.