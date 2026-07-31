La FIFA perde pezzi: si dimette Carlos Cordeiro, senior advisor di Infantino

Ex banchiere di Goldman Sachs e già presidente della Federcalcio statunitense, Cordeiro è stato coinvolto nell’organizzazione del Mondiale 2026 e successivamente ha ricoperto incarichi di consulenza strategica all’interno della FIFA. «Come senior advisor del presidente della FIFA, ex banchiere e tifoso di calcio da tutta la vita, non posso restare a guardare mentre la FIFA valuta di vendere una quota della Coppa del Mondo», ha dichiarato in una nota ufficiale.

Il progetto di Gianni Infantino per aprire agli investitori privati il business delle principali competizioni FIFA ha provocato una prima uscita di peso all’interno della stessa organizzazione. Carlos Cordeiro , senior advisor del presidente della Federcalcio mondiale, ha annunciato le proprie dimissioni con effetto immediato, spiegando di non poter sostenere la proposta di cedere una partecipazione legata alla Coppa del Mondo.

Cordeiro ha precisato di non avere avuto alcun ruolo nell’elaborazione del progetto e di opporvisi «in maniera inequivocabile». A suo giudizio, si tratterebbe di «un cattivo accordo per le federazioni affiliate, per il calcio e per il futuro a lungo termine del gioco».

Il piano prevede la raccolta di circa 4,2 miliardi di dollari attraverso l’ingresso di capitali esterni nella nuova entità commerciale FIFA Forward Enterprise. Secondo Cordeiro, tuttavia, l’organizzazione dispone già di risorse sufficienti per sostenere lo sviluppo del calcio senza cedere una quota permanente del proprio asset più prezioso.

«La FIFA dispone già di risorse finanziarie straordinarie, ha miliardi di dollari di riserve e nessun debito», ha sottolineato l’ex dirigente, ricordando anche i 15 miliardi di ricavi generati tra il 2022 e il 2026. «Vendere una partecipazione permanente nel bene più prezioso del calcio per raccogliere 4,2 miliardi ha poco senso. Significa ipotecare il futuro del calcio senza una giustificazione convincente».

Alla base delle dimissioni ci sarebbe anche l’assenza di risposte su alcuni aspetti fondamentali dell’operazione: dalle ragioni e dalle tempistiche dell’accordo ai meccanismi di controllo, passando per il processo di selezione degli investitori e i diritti che verrebbero loro riconosciuti.

L’uscita di Cordeiro arriva mentre cresce l’opposizione internazionale al progetto di Infantino. Dopo la UEFA e la Concacaf, anche la Confederazione asiatica ha espresso «serie preoccupazioni», sostenendo che FIFA Forward Enterprise difficilmente possa ottenere il consenso necessario e criticando un processo decisionale che avrebbe lasciato ai margini confederazioni, federazioni e perfino gli organismi di governo della FIFA.

La Federcalcio mondiale, dal canto suo, ha ribadito che «nessuno sta vendendo il calcio» e ha confermato l’intenzione di proseguire con la consultazione delle 211 federazioni affiliate. Le dimissioni di uno dei più stretti consiglieri di Infantino, però, aumentano la pressione sul presidente e rendono ancora più profonda la frattura provocata dal progetto.