L'Inter raggiunge i 100 milioni di fan sui social: è il club con la crescita più alta nell’ultimo anno

A trainare le performance sono stati in particolare YouTube e TikTok , due piattaforme chiave nello sviluppo internazionale del Club.

Un risultato che va oltre il valore dei numeri e testimonia un percorso costruito nel tempo, in cui i successi sul campo si sono accompagnati a una strategia digitale sempre più solida ed efficace, capace di allargare la fanbase e coinvolgere nuovi pubblici ben oltre i confini italiani.

Su YouTube l’Inter ha superato i 10 milioni di iscritti, entrando nel ristretto gruppo dei grandi club globali presenti sulla piattaforma e registrando un +135% di crescita da febbraio a luglio con oltre 6,1M di nuovi fan. Un risultato che ha portato il Club al settimo posto nel ranking mondiale dei club di calcio per numero di iscritti.

Parallelamente, TikTok si è confermato uno dei canali più dinamici, con una crescita costante della fanbase (+4M di fan da febbraio a luglio) e delle interazioni. Proprio su questa piattaforma il Club ha sperimentato nuovi linguaggi e formati, arrivando a realizzare un progetto innovativo come il TikTok “Out Of Phone” in occasione della celebrazione del 21° Scudetto. Per la prima volta, i contenuti nativi della piattaforma sono usciti dallo smartphone per diventare un’esperienza fisica e condivisa nello spazio urbano, accompagnando la Bus Parade e trasformando Milano in un’estensione del racconto digitale.

Un’iniziativa che ha generato centinaia di milioni di visualizzazioni e un forte incremento della fanbase, confermando la capacità dell’Inter di unire mondo digitale e reale in momenti ad alto impatto emotivo.