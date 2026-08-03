Infantino perde consensi: la Federcalcio inglese e quella gallese ritirano il loro appoggio in vista delle elezioni

Continua il periodo negativo di Gianni Infantino, nonostante abbia ritirato il suo piano per cambiare la gestione commerciale della FIFA fondando una nuova società aperta a investitori privati esterni. Infatti, come riporta The Times, dopo le ultimissime polemiche, la Football Association è pronta a ritirare ufficialmente il suo appoggio all’attuale numero uno del massimo organo del calcio mondiale.

La decisione della FA arriva dopo il comunicato di sabato, nel quale si chiedeva «una revisione completa e approfondita della leadership e della governance della FIFA per garantire che il calcio mondiale sia gestito in modo trasparente».

Anche la Football Association of Wales (FAW) ha ritirato il proprio sostegno. In un comunicato ha dichiarato: «La Football Association of Wales conferma con la presente il ritiro del proprio sostegno alla candidatura del signor Gianni Infantino per la rielezione a presidente della FIFA per il mandato 2027-2031. I recenti fallimenti in materia di buona governance, processi, leadership, valori, gestione degli stakeholder, comunicazione e capacità di giudizio ci hanno portato alla conclusione che il signor Infantino ha perso la fiducia della FAW per continuare a guidare il calcio mondiale. Non mettere al primo posto gli interessi del calcio rappresenta un fallimento che non possiamo accettare».