Tutto pronto per la prima semifinale dei Mondiali: il confronto economico tra Francia-Spagna

Stasera all’AT&T Stadium di Arlington lo scontro per un posto in finale. Francia-Spagna, la prima semifinale del Mondiale 2026, mette di fronte le due nazionali che meglio interpretano il calcio contemporaneo, ma anche due filosofie profondamente diverse. I Bleus di Deschamps schierano la rosa di maggior valore del torneo; la Roja di De La Fuente si appoggia al giocatore più prezioso del mondo coadiuvato da una rosa giovane e affamata. Sul rettangolo verde è la partita più attesa dei Mondiali, per alcuni una finale anticipata: ecco il confronto tra le due nazionali.
Il valore delle rose: la Francia comanda, la Spagna insegue
Sul valore aggregato la bilancia pende verso la rappresentativa transalpina. Secondo le valutazioni di Transfermarkt riprese da Calcio e Finanza, la Francia guida l’intera classifica delle 48 partecipanti con una rosa da 1,52 miliardi di euro, l’unica a superare quota un miliardo e mezzo. La Spagna è terza – dietro anche all’altra semifinalista europea, ovvero l’Inghilterra (1,36 miliardi) – a 1,22 miliardi: circa 300 milioni di distacco dai rivali.
È un divario reale ma non abissale, e racconta due filosofie di costruzione. La Francia deve il primato alle sue stelle che però si inseriscono in una rosa che fa della sua cifra la profondità: Mbappé da solo pesa 180 milioni, dietro di lui Olise si attesta a quota 150, ovvero il 10% dell’intera rosa. La Spagna, al contrario, può contare sul calciatore più prezioso, chiamato a trascinare la sua squadra in questa fase delicata dopo una prima parte del torneo in chiaroscuro.
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I calciatori: Yamal è il più prezioso del mondo
Lamine Yamal, che ha compiuto 19 anni nella giornata di ieri, è quotato 200 milioni di euro, in vetta assoluta al torneo a pari merito con il norvegese Erling Haaland. Dietro di lui, tra gli iberici, il campione del Barcellona Pedri a 150 milioni (quarto nel ranking individuale) e il giovanissimo Pau Cubarsí a 80.
La Francia, però, vince sulla densità. Nella top 30 per valore individuale i Bleus piazzano sei giocatori – il contingente più numeroso del torneo – contro i tre della Spagna: oltre ai già citati Mbappé (terzo assoluto) e Olise (150) ci sono Desiré Doué (120), Ousmane Dembelé e William Saliba (100 ciascuno) e Rayan Cherki (90).
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Gli stipendi tra campo e panchina
Sul monte ingaggi il divario si allarga ulteriormente. Nella classifica dei 30 calciatori più pagati al Mondiale (stipendi netti, elaborazione Calcio e Finanza), un torneo dominato dai contratti della Saudi Pro League, la Francia piazza tre uomini: Theo Hernandez, ottavo assoluto con 20,4 milioni netti grazie al passaggio all’Al Hilal, Mbappé undicesimo con 15 milioni e Dembélé ventottesimo a 10 milioni.
La Spagna, in quella stessa classifica, non compare mai. Nemmeno un giocatore spagnolo entra tra i primi 30, per i quali servono quasi 10 milioni netti a stagione. La Roja schiera l’uomo più prezioso del pianeta – Yamal, 200 milioni di valore – che però, alla giovane età di diciotto anni non figura ancora tra i trenta stipendi più alti del torneo.
Tra i commissari tecnici, Didier Deschamps è sesto per stipendio con 3,8 milioni di euro l’anno, saldamente nella fascia alta insieme ai colleghi delle grandi. Luis De La Fuente, campione d’Europa in carica, resta invece fuori dalla top 10: circa 2 milioni netti per il tecnico campione d’Europa.
Mentre la Spagna può contare sull’astro nascente più luminoso, il confronto economico pende in favore della Francia sia sul fronte del valore della rosa che rispetto agli ingaggi. Anche se il verdetto, come sempre, spetterà al campo.