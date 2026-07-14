Tutto pronto per la prima semifinale dei Mondiali: il confronto economico tra Francia-Spagna

Stasera all’AT&T Stadium di Arlington lo scontro per un posto in finale. Francia- Spagna , la prima semifinale del Mondiale 2026, mette di fronte le due nazionali che meglio interpretano il calcio contemporaneo, ma anche due filosofie profondamente diverse . I Bleus di Deschamps schierano la rosa di maggior valore del torneo; la Roja di De La Fuente si appoggia al giocatore più prezioso del mondo coadiuvato da una rosa giovane e affamata. Sul rettangolo verde è la partita più attesa dei Mondiali, per alcuni una finale anticipata: ecco il confronto tra le due nazionali.

È un divario reale ma non abissale, e racconta due filosofie di costruzione. La Francia deve il primato alle sue stelle che però si inseriscono in una rosa che fa della sua cifra la profondità: Mbappé da solo pesa 180 milioni, dietro di lui Olise si attesta a quota 150, ovvero il 10% dell’intera rosa. La Spagna, al contrario, può contare sul calciatore più prezioso, chiamato a trascinare la sua squadra in questa fase delicata dopo una prima parte del torneo in chiaroscuro.

Sul valore aggregato la bilancia pende verso la rappresentativa transalpina. Secondo le valutazioni di Transfermarkt riprese da Calcio e Finanza , la Francia guida l’intera classifica delle 48 partecipanti con una rosa da 1,52 miliardi di euro , l’unica a superare quota un miliardo e mezzo. La Spagna è terza – dietro anche all’altra semifinalista europea, ovvero l’ Inghilterra (1,36 miliardi) – a 1,22 miliardi : circa 300 milioni di distacco dai rivali.

I calciatori: Yamal è il più prezioso del mondo

Lamine Yamal, che ha compiuto 19 anni nella giornata di ieri, è quotato 200 milioni di euro, in vetta assoluta al torneo a pari merito con il norvegese Erling Haaland. Dietro di lui, tra gli iberici, il campione del Barcellona Pedri a 150 milioni (quarto nel ranking individuale) e il giovanissimo Pau Cubarsí a 80.

La Francia, però, vince sulla densità. Nella top 30 per valore individuale i Bleus piazzano sei giocatori – il contingente più numeroso del torneo – contro i tre della Spagna: oltre ai già citati Mbappé (terzo assoluto) e Olise (150) ci sono Desiré Doué (120), Ousmane Dembelé e William Saliba (100 ciascuno) e Rayan Cherki (90).