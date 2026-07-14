Ufficiale, accordo Lecce-Adidas: il marchio tedesco torna a vestire i giallorossi dopo 34 anni

«Un atteso ritorno, quello del brand a tre strisce che torna a vestire i giallorossi dopo 34 anni – si legge nel comunicato del club –. Questa partnership unisce la storica e radicata identità del Club salentino all’innovazione globale di uno dei marchi sportivi più iconici al mondo. Profondamente legato al suo territorio, il Salento, l’U.S. Lecce incarna una passione autentica e un forte senso di appartenenza, sostenuto da una delle tifoserie più calorose d’Italia».

Sarà Adidas il nuovo sponsor tecnico del Lecce a partire dalla stagione calcistica 2026/27 . Ad annunciarlo il sodalizio giallorosso attraverso una nota diffusa sui propri canali ufficiali.

A partire, dunque, dalla stagione agonistica oramai alle porte, tutte le squadre dell’U.S. Lecce indosseranno prodotti Adidas quando rappresenteranno il Club. «Questa partnership pluriennale – prosegue la nota del sodalizio, che rappresenta un passo fondamentale nella strategia di crescita e internazionalizzazione del Club, che potrà contare sul supporto di Adidas per sviluppare ulteriormente le proprie attività». I dettagli sui nuovi kit gara e allenamento saranno svelati nei prossimi giorni.