Tutte le amichevoli estive della Juventus saranno visibili gratuitamente

Ritiro estivo che coincide anche con le amichevoli che iniziano a far respirare aria di gare ufficiale ai giocatori, ma anche ai tifosi. E proprio per quest’ultimi a riguardo è arrivata una novità molto importante che permetterà di vedere a tutti i bianconeri.

Ieri è iniziata ufficialmente la stagione 2026/27 della Juventus con il via al ritiro estivo che consentirà a Luciano Spalletti di mettere le basi per una nuova annata, in attesa del rientro dei calciatori che hanno disputato i Mondiali.

Infatti, la Juventus ha annunciato oggi che tutte le amichevoli estive della squadra di Spalletti saranno visibili gratuitamente. Basterà registrarsi al sito ufficiale bianconero e si potrà accedere, sia tramite sito e app, allo streaming delle partite.

Le sette partite saranno disponibili in Italia, senza alcun costo. Con il consueto derby con la Juventus Next Gen, in programma 17 agosto, ore 18.00, sarà disponibile anche nel resto del mondo. Ecco di seguito il calendario delle amichevoli che attendono Locatelli e compagni prima dell’inizio del campionato: