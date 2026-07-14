Napoli, De Laurentiis rilancia sul nuovo stadio: «Impianto da 70mila posti»

Nel corso della presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo tecnico dei partenopei, il presidente azzurro ha dichiarato: «Lavoriamo per un nuovo impianto da 70mila posti e con 120 sky box ». Una dichiarazione che ha scatenato l’applauso del teatro San Carlo in cui si è svolta la conferenza.

A fornire dettagli più tecnici sul progetto è stato l’amministratore delegato Andrea Chiavelli, che ha fatto riferimento ai sopralluoghi effettuati nell’area dell’ex raffineria Q8 a San Giovanni a Teduccio.

«Abbiamo firmato una lettera di intenti con cui abbiamo confermato l’interesse per capire la fattibilità della realizzazione del nuovo impianto su quell’area» ha spiegato Chiavelli. L’Ad ha poi aggiunto un particolare non trascurabile sullo stato di avanzamento dei lavori progettuali: «La nostra progettazione era già pronta per un’altra area e può essere trasferita benissimo anche lì».

Le parole di De Laurentiis e Chiavelli arrivano in un momento delicato del dossier stadio. In casa Napoli se ne parla infatti con insistenza dopo che il Comune ha proseguito per la propria strada sulla ristrutturazione del Maradona, senza trovare l’appoggio del presidente azzurro.