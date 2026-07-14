De Laurentiis: «Calcio gestito da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle»

« C’è differenza tra il nostro calcio e quello delle altre leghe . C’è una differenza legislativa da Paese a Paese. Noi continuiamo a produrre un calcio gestito non da noi , ma da istituzioni che si arricchiscono sulle nostre spalle e sulle spalle delle altre leghe», ha dichiarato De Laurentiis.

Durante la conferenza stampa di presentazione di Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli , il patron e presidente del club azzurro Aurelio De Laurentiis è tornato a parlare dello stato di salute del calcio italiano, ma anche europeo.

«In Europa siamo delle marionette a servizio della UEFA e della FIFA – ha proseguito il numero uno della società partenopea –. In Italia, come in Inghilterra c’è un numero di squadre maggiore rispetto a un certo livello di interesse. Il problema è sempre economico. Anche in Inghilterra, dove fatturano tre volte in più rispetto a noi, chiudono il bilancio in rosso. Vuol dire che il calcio non funziona per tutta una serie di motivi che andrebbero affrontati».