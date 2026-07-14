Il 27 luglio prende il via la Conferenza dei servizi sul nuovo stadio della Roma

È pronto a prendere ufficialmente il via il percorso amministrativo che dovrà portare alla realizzazione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Come riportato da Il Tempo, la Conferenza dei servizi per l’impianto giallorosso si aprirà alle ore 10 di lunedì 27 luglio, presso il Parlamentino del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in via Nomentana a Roma.

Al tavolo interistituzionale siederanno gli uffici competenti della Regione Lazio, di Roma Capitale, della Città metropolitana e delle altre autorità locali coinvolte, insieme ai rappresentanti governativi del Ministero della Cultura, del Ministero dell’Interno, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il compito della Conferenza sarà esaminare il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica presentato dalla società giallorossa lo scorso 18 maggio, e di cui Calcio e Finanza ha consultato la Relazione, in vista del rilascio del «provvedimento di autorizzazione unico» necessario per avviare i lavori.