Louis Vuitton griffa il trofeo dei Mondiali 2026: pronto il baule ufficiale per la finale

Il baule farà parte del programma musicale e cerimoniale della manifestazione e verrà portato sul campo durante la finale del Mondiale, accompagnato da un ambasciatore Louis Vuitton e da una leggenda FIFA. Un protocollo diventato iconico a partire dal 2010. In occasione dell’evento la maison ha inoltre presentato una collezione limitata di bauli.

Louis Vuitton è stata nominata Official Supplier e Branded Licensee dei Mondiali FIFA 2026 . La maison francese presenterà il baule ufficiale realizzato su misura per trasportare e custodire il trofeo più celebre dello sport mondiale.

«Louis Vuitton porta alla FIFA World Cup un mix unico di eredità storica, artigianalità e prestigio – ha dichiarato il Chief Business Officer di FIFA Romy Gai. – Il trofeo ufficiale è il premio più ambito del calcio mondiale ed è quindi naturale che venga trasportato in un baule Louis Vuitton. Il momento in cui viene portato in campo prima della finale sarà ancora una volta un punto culminante della cerimonia, capace di unire tradizione e vertice del calcio moderno».

Il baule del trofeo

Il baule del trofeo è stato realizzato dagli artigiani di Louis Vuitton nello storico atelier di Asnières-sur-Seine, alle porte di Parigi. È rivestito con l’iconico canvas monogram e sui due pannelli frontali compare una «V» dipinta a mano in oro che richiama al tempo stesso «victory» e «Vuitton», nei colori del trofeo della Coppa del Mondo.

La finitura esterna è affidata alla pelle «lozine» mentre gli angoli sono protetti da ottone dorato. Serratura e fermagli riprendono i modelli utilizzati dalla maison fin dagli anni Sessanta dell’Ottocento. L’interno è foderato in pelle beige chiaro e sul coperchio è impresso il logo che sancisce la partnership tra Louis Vuitton e FIFA.

«Da oltre dieci anni Louis Vuitton e FIFA condividono un impegno costante verso l’eccellenza, unite dalla convinzione che lo sport abbia il potere di ispirare e riunire le persone – ha commentato il CEO e Presidente di Louis Vuitton Pietro Beccari. – Siamo felici di proseguire questa collaborazione in occasione della FIFA World Cup 2026. Al centro di tutto c’è il trofeo più desiderato al mondo, simbolo di dedizione e di ambizione collettiva. Con questa nuova edizione il baule Louis Vuitton continua a raccontare questa storia, accompagnando il momento in cui il calcio celebra il proprio traguardo più alto».