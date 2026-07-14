Prezzi in calo per Francia-Spagna ai Mondiali, ma il biglietto più economico costa 1.600 dollari

Come riporta il quotidiano The Dallas Morning News, i tagliandi della semifinale Francia-Spagna hanno subito una riduzione del 60% rispetto al primo costo di rivendita. Il motivo? L’eliminazione dalla competizione degli Stati Uniti agli ottavi di finale. Nonostante ciò, il biglietto più economico per assistere alla partita costa comunque 1.600 dollari , che al tasso di cambio attuale equivalgono a poco meno di 1.400 euro.

I Mondiali 2026 stanno per terminare, con sole quattro partite ancora da disputare. Si parte questa sera dalla prima semifinale che vedrà di fronte due top team come Francia e Spagna . Nonostante il valore della sfida, e anche lo status delle due nazionali coinvolte, è stato un calo dei prezzi dei biglietti per assistere alla partita del Dallas Stadium .

Si tratta comunque nettamente inferiore rispetto alle due partite dell’Argentina nella fase a gironi che si sono giocate a Dallas, visto che la sola presenza di Lionel Messi, star incontrastata della MLS da qualche stagione, ha portato al rialzo del prezzo dei biglietti, che comunque sono andati tutto esaurito, come la gran parte delle partite di quesi Mondiali.

Prima dell’eliminazione degli USA, per mano del Belgio, i biglietti per la semifinale, che avrebbe potuto vedere la nazionale di Mauricio Pochettino protagonista, toccavano quota 4.000 dollari per il meno caro. Un netto calo quindi, che comunque vede biglietti disponibili sul mercato secondario che possono arrivare a costare anche superare i 10.000 dollari per la categoria 1, quando nella fase di vendita indicata dalla FIFA questi costavano poco più di 3.000 dollari. Come detto il prezzo minimo, in fase di rivendita, è di 1.600 dollari per un tagliando messo in vendita a 930 dollari. La seconda categoria era invece acquistabile nella prima fase a 2.350 dollari, mentre ora si va dai 1.700 ai 2.100 dollari.