I 30 calciatori più pagati al mondo tra quelli che prenderanno parte ai Mondiali 2026 combinano stipendi netti per un totale di quasi 700 milioni di euro. Il dato emerge dalla classifica stilata da Calcio e Finanza, che – sulla base delle indiscrezioni di stampa – ha raccolto i calciatori con lo stipendio più alto a livello di club tra coloro che disputeranno la Coppa del Mondo.

La Saudi Pro League è il campionato più rappresentato, con 12 calciatori su 30 in classifica (di cui 9 nelle prime dieci posizioni). Seguono la Premier League inglese con sei calciatori, la Liga spagnola con cinque giocatori (tra Real Madrid e Atletico Madrid) e la Bundesliga tedesca con quattro rappresentanti (del Bayern Monaco). Tra gli altri tornei, presente un giocatore a testa per la Ligue 1, la Super Lig turca e la MLS statunitense. Nessun calciatore milita in Serie A, dove il più pagato di stagione è stato il serbo Dusan Vlahovic (12 milioni netti), la cui Nazionale non è presente.