I calciatori più pagati ai Mondiali 2026: Ronaldo record, Haaland al top in Europa

La top 10 è dominata da calciatori che militano nella Saudi Pro League. Quasi 10 milioni necessari per entrare in classifica.

Di
Redazione
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Calciatori più pagati Mondiali 2026
(Foto: Carlos Rodrigues/Getty Images)

I 30 calciatori più pagati al mondo tra quelli che prenderanno parte ai Mondiali 2026 combinano stipendi netti per un totale di quasi 700 milioni di euro. Il dato emerge dalla classifica stilata da Calcio e Finanza, che – sulla base delle indiscrezioni di stampa – ha raccolto i calciatori con lo stipendio più alto a livello di club tra coloro che disputeranno la Coppa del Mondo.

La Saudi Pro League è il campionato più rappresentato, con 12 calciatori su 30 in classifica (di cui 9 nelle prime dieci posizioni). Seguono la Premier League inglese con sei calciatori, la Liga spagnola con cinque giocatori (tra Real Madrid e Atletico Madrid) e la Bundesliga tedesca con quattro rappresentanti (del Bayern Monaco). Tra gli altri tornei, presente un giocatore a testa per la Ligue 1, la Super Lig turca e la MLS statunitense. Nessun calciatore milita in Serie A, dove il più pagato di stagione è stato il serbo Dusan Vlahovic (12 milioni netti), la cui Nazionale non è presente.

Calciatori più pagati Mondiali 2026 – Ronaldo in vetta, Haaland al top in Europa

Guardando alla graduatoria, Cristiano Ronaldo occupa la prima posizione grazie agli oltre 200 milioni di euro annui versati dal’Al Nassr, quattro volte tanto lo stipendio di Riyad Mahrez all’Al Ahli (52 milioni netti a stagione). Sul podio anche Sadio Manè, che dall’Al Nassr incassa 40 milioni di euro netti a stagione. Nella top 10 sono presenti solo calciatori che giocano in Arabia Saudita, fatta eccezione per l’attaccante del Manchester City Erling Braut Haaland, primo tra i giocatori di club europei con oltre 17 milioni annui. 

Gli stipendi considerati sono quelli della stagione appena conclusa ed è probabile che alcuni di questi calciatori cambino squadra durante il mercato estivo. Come emerge dalla classifica, per entrare nella top 30 sono necessari quasi 10 milioni di euro, dato spinto in particolar modo dai maxi ingaggi legati al campionato saudita che hanno stravolto il mercato negli ultimi anni.

Calciatori più pagati Mondiali 2026 – La classifica completa

Di seguito, la classifica completa dei giocatori più pagati al Mondiale 2026:  

  1. Cristiano Ronaldo (Portogallo, Al Nassr) – 208 milioni di euro 
  2. Riyad Mahrez (Algeria, Al Ahli) – 52 milioni di euro 
  3. Sadio Mané (Senegal, Al Nassr) – 40 milioni di euro 
  4. Kalidou Koulibaly (Senegal, Al Hilal) – 37 milioni di euro 
  5. Ivan Toney (Inghilterra, Al Ahli) – 25,2 milioni di euro 
  6. Darwin Núñez (Uruguay, Al Hilal) – 22,5 milioni di euro 
  7. Ruben Neves (Portogallo, Al Hilal) – 20,9 milioni di euro 
  8. Theo Hernandez (Francia, Al Hilal) – 20,4 milioni di euro 
  9. Joao Felix (Portogallo, Al Nassr) – 17,5 milioni di euro 
  10. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) – 17,3 milioni di euro 
  11. Kylian Mbappè (Francia, Real Madrid) – 15 milioni di euro 
  12. Franck Kessie (Costa d’Avorio, Al Ahli) – 13,7 milioni di euro 
  13. Fabinho (Brasile, Al Ittihad) – 13,7 milioni di euro 
  14. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) – 13,6 milioni di euro 
  15. Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco) – 13,2 milioni di euro 
  16. Mohamed Salah (Egitto, Liverpool) – 13,2 milioni di euro 
  17. Vinicus Junior (Brasile, Real Madrid) – 12 milioni di euro 
  18. Edouard Mendy (Senegal, Al Ahli) – 11,7 milioni di euro 
  19. Casemiro (Brasile, Manchester United) – 11,5 milioni di euro 
  20. Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool) – 11,5 milioni di euro 
  21. Manuel Neuer (Germania, Bayern Monaco) – 11 milioni di euro 
  22. Jamal Musiala (Germania, Bayern Monaco) – 11 milioni di euro 
  23. Ederson (Brasile, Fenerbahce) – 11 milioni di euro 
  24. David Alaba (Austria, Real Madrid) – 10,8 milioni di euro 
  25. Joshua Kimmich (Germania, Bayern Monaco) – 10,6 milioni di euro 
  26. Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid) – 10 milioni di euro 
  27. Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid) – 10 milioni di euro 
  28. Ousmane Dembelè (Francia, PSG) – 10 milioni di euro 
  29. Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United) – 9,9 milioni di euro 
  30. Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City) – 9,9 milioni di euro 

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