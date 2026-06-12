I 30 calciatori più pagati al mondo tra quelli che prenderanno parte ai Mondiali 2026 combinano stipendi netti per un totale di quasi 700 milioni di euro. Il dato emerge dalla classifica stilata da Calcio e Finanza, che – sulla base delle indiscrezioni di stampa – ha raccolto i calciatori con lo stipendio più alto a livello di club tra coloro che disputeranno la Coppa del Mondo.
La Saudi Pro League è il campionato più rappresentato, con 12 calciatori su 30 in classifica (di cui 9 nelle prime dieci posizioni). Seguono la Premier League inglese con sei calciatori, la Liga spagnola con cinque giocatori (tra Real Madrid e Atletico Madrid) e la Bundesliga tedesca con quattro rappresentanti (del Bayern Monaco). Tra gli altri tornei, presente un giocatore a testa per la Ligue 1, la Super Lig turca e la MLS statunitense. Nessun calciatore milita in Serie A, dove il più pagato di stagione è stato il serbo Dusan Vlahovic (12 milioni netti), la cui Nazionale non è presente.
Calciatori più pagati Mondiali 2026 – Ronaldo in vetta, Haaland al top in Europa
Guardando alla graduatoria, Cristiano Ronaldo occupa la prima posizione grazie agli oltre 200 milioni di euro annui versati dal’Al Nassr, quattro volte tanto lo stipendio di Riyad Mahrez all’Al Ahli (52 milioni netti a stagione). Sul podio anche Sadio Manè, che dall’Al Nassr incassa 40 milioni di euro netti a stagione. Nella top 10 sono presenti solo calciatori che giocano in Arabia Saudita, fatta eccezione per l’attaccante del Manchester City Erling Braut Haaland, primo tra i giocatori di club europei con oltre 17 milioni annui.
Gli stipendi considerati sono quelli della stagione appena conclusa ed è probabile che alcuni di questi calciatori cambino squadra durante il mercato estivo. Come emerge dalla classifica, per entrare nella top 30 sono necessari quasi 10 milioni di euro, dato spinto in particolar modo dai maxi ingaggi legati al campionato saudita che hanno stravolto il mercato negli ultimi anni.
Calciatori più pagati Mondiali 2026 – La classifica completa
Di seguito, la classifica completa dei giocatori più pagati al Mondiale 2026:
- Cristiano Ronaldo (Portogallo, Al Nassr) – 208 milioni di euro
- Riyad Mahrez (Algeria, Al Ahli) – 52 milioni di euro
- Sadio Mané (Senegal, Al Nassr) – 40 milioni di euro
- Kalidou Koulibaly (Senegal, Al Hilal) – 37 milioni di euro
- Ivan Toney (Inghilterra, Al Ahli) – 25,2 milioni di euro
- Darwin Núñez (Uruguay, Al Hilal) – 22,5 milioni di euro
- Ruben Neves (Portogallo, Al Hilal) – 20,9 milioni di euro
- Theo Hernandez (Francia, Al Hilal) – 20,4 milioni di euro
- Joao Felix (Portogallo, Al Nassr) – 17,5 milioni di euro
- Erling Haaland (Norvegia, Manchester City) – 17,3 milioni di euro
- Kylian Mbappè (Francia, Real Madrid) – 15 milioni di euro
- Franck Kessie (Costa d’Avorio, Al Ahli) – 13,7 milioni di euro
- Fabinho (Brasile, Al Ittihad) – 13,7 milioni di euro
- Lionel Messi (Argentina, Inter Miami) – 13,6 milioni di euro
- Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco) – 13,2 milioni di euro
- Mohamed Salah (Egitto, Liverpool) – 13,2 milioni di euro
- Vinicus Junior (Brasile, Real Madrid) – 12 milioni di euro
- Edouard Mendy (Senegal, Al Ahli) – 11,7 milioni di euro
- Casemiro (Brasile, Manchester United) – 11,5 milioni di euro
- Virgil van Dijk (Olanda, Liverpool) – 11,5 milioni di euro
- Manuel Neuer (Germania, Bayern Monaco) – 11 milioni di euro
- Jamal Musiala (Germania, Bayern Monaco) – 11 milioni di euro
- Ederson (Brasile, Fenerbahce) – 11 milioni di euro
- David Alaba (Austria, Real Madrid) – 10,8 milioni di euro
- Joshua Kimmich (Germania, Bayern Monaco) – 10,6 milioni di euro
- Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid) – 10 milioni di euro
- Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid) – 10 milioni di euro
- Ousmane Dembelè (Francia, PSG) – 10 milioni di euro
- Bruno Fernandes (Portogallo, Manchester United) – 9,9 milioni di euro
- Bernardo Silva (Portogallo, Manchester City) – 9,9 milioni di euro