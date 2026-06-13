Gli stipendi degli allenatori ai Mondiali 2026: Carlo Ancelotti è il più pagato

Il tecnico italiano è quello che incassa più di tutti tra i Ct delle 48 Nazionali che prendono parte alla rassegna iridata in USA, Canada e Messico.

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Redazione
Mondiali 2026
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Stipendi allenatori Mondiali 2026
(Foto: Wagner Meier/Getty Images)

Il primo Mondiale della storia a 48 Nazionali ha preso il via. Fino al 13 luglio, tra Stati Uniti d’America, Canada e Messico, le squadre qualificate per la rassegna iridata si sfideranno per conquistare la finalissima che si giocherà al MetLife Stadium di New York-New Jersy. 

Tanti i tecnici di alto livello che saranno impegnati nella competizione, con l’Italia che – in assenza della Nazionale maggiore – sarà rappresentata addirittura da tre allenatori: Carlo Ancelotti (alla guida del Brasile), Vincenzo Montella (in panchina con la Turchia) e Fabio Cannavaro (tecnico dell’Uzbekistan).  

Ma quanto guadagnano i Ct? Chi saranno i più pagati tra i protagonisti alla Coppa del Mondo? Il primo posto è occupato proprio dall’italiano Carlo Ancelotti, che proverà a riportare il Brasile a un successo che manca da 24 anni: Ancelotti ha recentemente rinnovato l’accordo con la Seleção per 10 milioni annui. 

Seconda posizione per Thomas Tuchel, che ha a sua volta rinnovato l’intesa con l’Inghilterra nei mesi scorsi. L’allenatore tedesco guadagnava quasi 6 milioni di euro annui prima del nuovo contratto, ma le cifre dell’intesa – presumibilmente al rialzo – non sono state comunicate. Chiude il podio il tecnico degli USA Mauricio Pochettino, che ha uno stipendio base di 5 milioni netti. 

Stipendi allenatori Mondiali 2026 – La graduatoria completa

Di seguito, la classifica completa:  

  1. Carlo Ancelotti – 10 milioni di euro (Brasile) 
  2. Thomas Tuchel – 5,8 milioni di euro (pre-rinnovo, Inghilterra)  
  3. Mauricio Pochettino – 5 milioni di euro (USA)  
  4. Julian Nagelsmann – 4,9 milioni di euro (Germania)  
  5. Roberto Martinez – 4 milioni di euro (Portogallo)  
  6. Didier Deschamps – 3,8 milioni di euro (Francia)  
  7. Marcelo Bielsa – 3,5 milioni di euro (Uruguay)  
  8. Ronald Koeman – 3 milioni di euro (Olanda)  
  9. Jessie Marsch – 2,5 milioni di euro (Canada)  
  10. Javier Aguirre – 2,5 milioni di euro (Messico)  
  11. Gustavo Alfaro – 2,5 milioni di euro (Paraguay) 

All’interno della top 10 sono presenti molte delle Nazionali più importanti per quanto riguarda gli stipendi dei relativi Ct. Fanno eccezione solamente la Spagna e l’Argentina Campione del Mondo in carica, che non rientrano nelle prime posizioni. Guardando la graduatoria, è evidente come gli stipendi nei grandi club siano sensibilmente più alti, con l’eccezione degli allenatori che si trovano intorno al podio.

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