Tanti i tecnici di alto livello che saranno impegnati nella competizione, con l’Italia che – in assenza della Nazionale maggiore – sarà rappresentata addirittura da tre allenatori: Carlo Ancelotti (alla guida del Brasile), Vincenzo Montella (in panchina con la Turchia) e Fabio Cannavaro (tecnico dell’Uzbekistan).

Il primo Mondiale della storia a 48 Nazionali ha preso il via. Fino al 13 luglio, tra Stati Uniti d’America, Canada e Messico, le squadre qualificate per la rassegna iridata si sfideranno per conquistare la finalissima che si giocherà al MetLife Stadium di New York-New Jersy.

Ma quanto guadagnano i Ct? Chi saranno i più pagati tra i protagonisti alla Coppa del Mondo? Il primo posto è occupato proprio dall’italiano Carlo Ancelotti, che proverà a riportare il Brasile a un successo che manca da 24 anni: Ancelotti ha recentemente rinnovato l’accordo con la Seleção per 10 milioni annui.

Seconda posizione per Thomas Tuchel, che ha a sua volta rinnovato l’intesa con l’Inghilterra nei mesi scorsi. L’allenatore tedesco guadagnava quasi 6 milioni di euro annui prima del nuovo contratto, ma le cifre dell’intesa – presumibilmente al rialzo – non sono state comunicate. Chiude il podio il tecnico degli USA Mauricio Pochettino, che ha uno stipendio base di 5 milioni netti.

Stipendi allenatori Mondiali 2026 – La graduatoria completa

Di seguito, la classifica completa:

Carlo Ancelotti – 10 milioni di euro (Brasile) Thomas Tuchel – 5,8 milioni di euro (pre-rinnovo, Inghilterra) Mauricio Pochettino – 5 milioni di euro (USA) Julian Nagelsmann – 4,9 milioni di euro (Germania) Roberto Martinez – 4 milioni di euro (Portogallo) Didier Deschamps – 3,8 milioni di euro (Francia) Marcelo Bielsa – 3,5 milioni di euro (Uruguay) Ronald Koeman – 3 milioni di euro (Olanda) Jessie Marsch – 2,5 milioni di euro (Canada) Javier Aguirre – 2,5 milioni di euro (Messico) Gustavo Alfaro – 2,5 milioni di euro (Paraguay)

All’interno della top 10 sono presenti molte delle Nazionali più importanti per quanto riguarda gli stipendi dei relativi Ct. Fanno eccezione solamente la Spagna e l’Argentina Campione del Mondo in carica, che non rientrano nelle prime posizioni. Guardando la graduatoria, è evidente come gli stipendi nei grandi club siano sensibilmente più alti, con l’eccezione degli allenatori che si trovano intorno al podio.