Tutto pronto per la Coppa del Mondo. Il Mondiale 2026 – il primo a 48 squadre, ospitato da Stati Uniti, Messico e Canada – si preannuncia aperto ed entusiasmante con molte nazionali pronte a recitare un ruolo da protagonista. I valori in campo sono significativi: secondo le valutazioni delle rose di Transfermarkt, i calciatori convocati superano i 17 miliardi di euro in termini aggregati, con le prime quattro rappresentative oltre il miliardo.
La top cinque è dominata dalle selezioni europee, con al primo posto la Francia, che supera 1,5 miliardi di valutazione, una cifra che nessuna delle rivali è in grado di raggiungere. Tra i transalpini svetta Kilian Mbappè, che da solo pesa per 180 milioni di euro, seguito da Michael Olise che cuba per circa il 10% del valore della squadra.
Valore rose Mondiali – Le prime sette nazionali
Al secondo posto si attestano i rivali inglesi, ancora alla ricerca del titolo iridato che manca da ben sessant’anni, con un valore cumulato di 1,35 miliardi: la star è il galacticos Jude Bellingham che vale ben 130 milioni di euro. Chiude il podio la Spagna con 1,22 miliardi trascinata da Lamine Yamal, il calciatore più prezioso al mondo secondo il portale a pari merito con Erling Haaland con un valore di 200 milioni di euro.
Il Portogallo si colloca una piazza dietro ai rivali iberici attestandosi di poco sopra al miliardo di euro: a guidare i lusitani la coppia di centrocampisti del PSG formata da Vitinha e Joao Neves appaiati a 140 milioni di euro. Chiude la top five la Germania a 947 milioni di euro, con la nazionale guidata da Julian Nagelsmann che si affiderà alle giocate di Jamal Musiala e Florian Wirtz, a cui viene attribuito un valore di 100 milioni ciascuno, per l’assalto al trofeo.
Per uscire dal Vecchio Continente bisogna attendere il sesto posto occupato dal Brasile di Carlo Ancelotti, che complessivamente vale 928 milioni, con il tecnico italiano che si affiderà come ai tempi del Real Madrid alle giocate di Vinicius Junior, valutato 140 milioni, per alimentare le ambizioni della Seleçao. I campioni in carica dell’Argentina si posizionano dietro ai rivali carioca con un valore di 782 milioni, con Julian Alvarez – di recente al centro delle voci di mercato spagnole – che viene valutato dal portale 100 milioni, mentre l’altro centravanti della Seleccion Lautaro Martinez è staccato ad 85 milioni.
Valore rose Mondiali – La top 20 per valore
Di seguito, la classifica delle 20 rose che valgono di più tra quelle delle Nazionali che parteciperanno alla Coppa del Mondo:
- Francia – 1,52 mld €
- Inghilterra – 1,36 mld €
- Spagna – 1,22 mld €
- Portogallo – 1,01 mld €
- Germania – 947 mln €
- Brasile – 928,2 mln €
- Argentina – 782,5 mln €
- Olanda – 754,2 mln €
- Norvegia – 589,9 mln €
- Belgio – 547,5 mln €
- Costa d’Avorio – 522,1 mln €
- Marocco – 498,3 mln €
- Senegal – 478,1 mln €
- Turchia – 473,7 mln €
- Svezia – 406,1 mln €
- Croazia – 387,3 mln €
- Stati Uniti – 385,7 mln €
- Ecuador – 368,7 mln €
- Uruguay – 359,3 mln €
- Svizzera – 332,5 mln €
Valore rose Mondiali – L’aggregato delle 48 squadre
Con ogni probabilità la vincitrice finale andrà ricercata tra queste venti formazioni, che complessivamente valgono 13,87 miliardi di euro su 17,25 miliardi totaali. In altre parole, poco più del 40% delle partecipanti assorbe complessivamente oltre l’80% del valore aggregato.
Tra le prime venti rose, ben 12 sono europee, mentre quattro sono afferenti al Sudamerica, tre sono africane e solo una invece è nordamericana, ovvero gli Stati Uniti. Il 75% delle nazionali europee qualificate si colloca nella top 20 per valore, mentre le otto nazionali asiatiche (nove considerando l’Australia che geograficamente è in Oceania ma appartiene alla federazione asiatica) sono tutte fuori dalle migliori venti.
Un altro dato emblematico risiede nel valore dei fanalini di coda: il Qatar vale meno di venti milioni, ovvero il valore medio di un calciatore della Costa d’Avorio, undicesima nel ranking tra le rose qualificate.
Ecco le altre 28 nazionali ordinate per valore:
- Colombia – 302,35 mln €
- Giappone – 270,85 mln €
- Algeria – 256,90 mln €
- Austria – 242,20 mln €
- Ghana – 234,60 mln €
- Canada – 198,65 mln €
- Messico – 191,85 mln €
- Repubblica Ceca – 188,18 mln €
- Scozia – 170,25 mln €
- Paraguay – 153,65 mln €
- Bosnia-Erzegovina – 151,60 mln €
- Repubblica Democratica del Congo – 143,90 mln €
- Corea del Sud – 139,05 mln €
- Egitto – 116,48 mln €
- Uzbekistan – 85,33 mln €
- Australia – 77,45 mln €
- Tunisia – 69,95 mln €
- Haiti – 55,90 mln €
- Capo Verde – 54,50 mln €
- Sudafrica – 49,25 mln €
- Arabia Saudita – 40,68 mln €
- Panamá – 34,55 mln €
- Nuova Zelanda – 34,35 mln €
- Iran – 32,05 mln €
- Curaçao – 25,78 mln €
- Iraq – 21,20 mln €
- Giordania – 20,30 mln €
- Qatar – 19,93 mln €