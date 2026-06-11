Valore rose Mondiali – La top 20 per valore

Di seguito, la classifica delle 20 rose che valgono di più tra quelle delle Nazionali che parteciperanno alla Coppa del Mondo:

Francia – 1,52 mld € Inghilterra – 1,36 mld € Spagna – 1,22 mld € Portogallo – 1,01 mld € Germania – 947 mln € Brasile – 928,2 mln € Argentina – 782,5 mln € Olanda – 754,2 mln € Norvegia – 589,9 mln € Belgio – 547,5 mln € Costa d’Avorio – 522,1 mln € Marocco – 498,3 mln € Senegal – 478,1 mln € Turchia – 473,7 mln € Svezia – 406,1 mln € Croazia – 387,3 mln € Stati Uniti – 385,7 mln € Ecuador – 368,7 mln € Uruguay – 359,3 mln € Svizzera – 332,5 mln €

Valore rose Mondiali – L’aggregato delle 48 squadre

Con ogni probabilità la vincitrice finale andrà ricercata tra queste venti formazioni, che complessivamente valgono 13,87 miliardi di euro su 17,25 miliardi totaali. In altre parole, poco più del 40% delle partecipanti assorbe complessivamente oltre l’80% del valore aggregato.

Tra le prime venti rose, ben 12 sono europee, mentre quattro sono afferenti al Sudamerica, tre sono africane e solo una invece è nordamericana, ovvero gli Stati Uniti. Il 75% delle nazionali europee qualificate si colloca nella top 20 per valore, mentre le otto nazionali asiatiche (nove considerando l’Australia che geograficamente è in Oceania ma appartiene alla federazione asiatica) sono tutte fuori dalle migliori venti.

Un altro dato emblematico risiede nel valore dei fanalini di coda: il Qatar vale meno di venti milioni, ovvero il valore medio di un calciatore della Costa d’Avorio, undicesima nel ranking tra le rose qualificate.

Ecco le altre 28 nazionali ordinate per valore: