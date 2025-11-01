La Juve tra campo, palazzo e assemblea: da Spalletti a Chiellini in FIGC passando per Tether, tre snodi in una settimana per i bianconeri

Andando in ordine cronologico , è evidente che il debutto di Spalletti sulla panchina juventina questa sera è il risultato della scelta di questa estate , non rivelatasi esatta a posteriori, di continuare il percorso tecnico con Tudor , decisione che era scaturita da due elementi:

Nei fatti sconfessata a tempo di record la conferma di Igor Tudor quale allenatore della prima squadra (la panchina bianconera è la prima saltata nella Serie A 2025/26 e mai negli ultimi 56 anni il club torinese aveva esonerato il proprio mister entro le prime dieci giornate di campionato), la Juventus si appresta ad affrontare tre appuntamenti ormai incombenti che potrebbero segnare questa stagione se non anche le successive:

Con l’esonero di Tudor e con l’ex Thiago Motta, saranno tre gli allenatori sotto contratto, per un peso da non sottovalutare sul fronte economico.

Secondo quanto trapela dai palazzi del calcio, la Juventus dovrebbe riuscire a fare passare la sua linea e quindi quasi sicuramente Chiellini sarà eletto quale terzo membro della Lega Serie A all’interno del Consiglio federale . Come si diceva però le sorprese sono sempre all’ordine del giorno all’interno del palazzo di via Rosellini a Milano , sede della Lega Serie A , e se la Juventus non dovesse riuscire nel suo intento e quindi perdere il suo slot nelle poltrone del calcio, è evidente che si tratterebbe di una sconfitta politica non indifferente per Comolli e per il club bianconero nella sua interezza.

Non da sottovalutare poi la posizione di Saverio Sticchi Damiani . Il presidente del Lecce aveva compiuto un passo indietro in occasione di una serie di incontri informali tra il gruppo di società che portò nel dicembre 2024 all’elezione di Ezio Simonelli quale presidente di Lega Serie A . Un passo indietro che lasciò spazio ad altri presidenti di Serie A per alcune posizioni specifiche nei palazzi del potere. Il tutto con la promessa che sarebbe stato scelto dallo stesso blocco di società quando si sarebbe liberata una nuova posizione di rilievo. E in questa veste il numero uno del club pugliese potrebbe rappresentare anche l’alfiere delle piccole nel consesso di via Allegri .

D’altro lato non è un mistero che Marotta avrebbe gradito la presenza in via Allegri di Giovanni Carnevali , amministratore delegato del Sassuolo e uno degli amici più fidati nel mondo del calcio del presidente nerazzurro.

La Juventus , per il gioco dei pesi e contrappesi nelle varie posizioni che governano il calcio italiano, ritiene di avere il diritto di sostituire Calvo con un altro manager bianconero e la scelta del club è quella di Giorgio Chiellini , ora Director of Football Strategy della società.

Dopo il passaggio all’Aston Villa dell’ex Managing Director Revenue & Institutional Relations della Juventus Francesco Calvo, un posto è ora vacante e lunedì 3 novembre si dovrà decidere chi sarà il terzo manager che affiancherà in quel consesso il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta e il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia .

Il secondo snodo è quello della elezione del terzo consigliere di nomina Lega Serie A all’interno del Consiglio FIGC . Per statuto il massimo campionato ha diritto di esprimere tre componenti in seno all’assise contemperante i vari interessi del calcio italiano, composta da diciotto membri.

Una assemblea storica: Tether sfida Exor

Non certo meno importante è l’appuntamento di venerdì 7 novembre quando andrà in scena all’Allianz Stadium l’assemblea dei soci bianconeri. Visto che per la prima volta Exor, la holding della dinastia Agnelli-Elkann che detiene il 65,4% del capitale del club (e il 78,9% dei diritti di voto) si vedrà sfidata in sede assembleare da un socio potente economicamente e con tanto denaro da investire, quantomeno a suo dire.

Tether, il colosso delle stablecoin salito ormai all’11,5% del capitale (7% dei diritti di voto) della Juventus, infatti ha presentato alcune richieste di integrazioni all’ordine del giorno dell’assemblea, con l’obiettivo in particolare di modificare il passaggio per l’approvazione dell’aumento di capitale, chiedendo inoltre diverse novità a livello di statuto.

In una lettera firmata dal co-fondatore Giancarlo Devasini, Tether ha infatti chiesto di anticipare in assemblea la discussione sull’aumento di capitale rispetto ai temi ordinari, come l’approvazione del bilancio al 30 giugno 2025 e il voto sul nuovo CdA. La società inoltre ha proposto che l’aumento prevedesse il diritto di opzione per gli attuali azionisti, chiedendo al CdA di fissare subito prezzo e numero delle nuove azioni. Secondo Tether, questa modalità garantirebbe la miglior valorizzazione degli investimenti, eviterebbe la diluizione delle quote e favorirebbe una partnership strategica di lungo periodo, tanto che il colosso delle criptovalute aveva manifestato la disponibilità a sottoscrivere la propria quota dell’aumento di capitale.

In una seconda lettera, Tether ha proposto modifiche statutarie per rafforzare la rappresentanza degli azionisti di minoranza nel CdA e nei comitati interni, allineando la governance della Juventus a quelle che vengono definite le migliori pratiche internazionali. Ha chiesto inoltre che, in caso di cessazione di un amministratore, questo venga sostituito da un candidato della stessa lista e che due membri del CdA provenissero dalla seconda lista più votata.

Infine, Tether ha chiesto di includere rappresentanti dei soci di minoranza nei comitati Controllo e Rischi, Nomine e Remunerazione ed ESG, ritenendo che tale misura aumenterebbe equilibrio, trasparenza e qualità decisionale, rafforzando la governance e il successo sostenibile del club.