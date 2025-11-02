Dopo l’esordio della scorsa stagione, anche per la stagione 2025/26 tornano i match di Serie A Enilive visibili in chiaro e gratuitamente su DAZN. A dare il calcio d’inizio sarà il big match Milan-Roma in programma domenica 2 novembre alle 20:45 solo su DAZN. Una sfida “ad alta quota” cruciale negli equilibri del campionato, che porterà il clima infuocato di San Siro direttamente nelle case dei tifosi.

Da un lato, la Roma in testa alla classifica con 18 punti, a pari merito con il Napoli, dall’altra la squadra di Allegri a un solo punto di distanza. Con la classifica che non lascia spazio a pause e distrazioni, per entrambe le formazioni si tratta di un momento chiave: i ragazzi di Gasperini cercheranno di consolidare la loro posizione di vertice e dare continuità al proprio percorso, mentre la squadra di Allegri dovrà lottare per restare incollata al gruppo di testa.

Milan Roma gratis – La squadra DAZN per il match

Una sfida ad alta intensità tra due squadre in piena corsa nei vertici della classifica, pronte a darsi battaglia in un San Siro gremito e carico di energia. DAZN racconterà ogni istante del big match, accompagnato dalla voce di Pierluigi Pardo e dal commento tecnico di Emanuele Giaccherini.

Ma l’atmosfera si accenderà già alle 19:30 con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Andrea Marinozzi, ultimissimo innesto nella squadra di DAZN, e Federica Zille e continuerà fino al post con analisi e approfondimenti. In collegamento da San Siro anche un momento speciale con tre star dell’UFC (Ultimate Fighting Championship), per un incontro inedito tra il mondo del calcio e quello degli sport da combattimento: Alex Pereira, campione mondiale dei pesi massimi leggeri e icona delle arti marziali miste; Diego Lopes, astro nascente della divisione featherweight e Nina Drama, content creator e volto di riferimento per la community internazionale del fighting.

Fino al 2029, DAZN potrà trasmettere un numero limitato di partite (fino a 5 partite su 380) in chiaro e gratuitamente, per ogni stagione. Un’opportunità che rientra nel pacchetto dei diritti TV acquisiti dalla piattaforma di live streaming. Nel 2024/25 i match trasmessi in chiaro sono stati Milan-Napoli, Lazio-Inter, Juve-Milan, Atalanta-Inter e Roma-Juve.

Milan Roma gratis – Come seguire la sfida