Tether sale nella Juventus: ora ha l’11,5% del capitale del club

Il colosso delle stablecoin Tether ha acquisito ulteriori azioni della Juventus. È quanto emerge dal fascicolo di bilancio al 30 giugno 2025 del club bianconero.

In particolare, infatti, nel bilancio si legge: «Juventus è controllata da Exor N.V. società di diritto olandese con sede ad Amsterdam (Olanda), quotata sul mercato Euronext Amsterdam, mercato regolamentato organizzato e gestito da Euronext Amsterdam N.V., che detiene il 65,4% del capitale sociale (pari al 78,9% dei diritti di voto). Exor è una delle principali società di investimento europee ed è controllata dalla Giovanni Agnelli B.V».

«Il 20,2% del capitale di Juventus è detenuto da due investitori istituzionali, Tether Investment e Lindsell Train Ltd, rispettivamente al 11,5% e al 8,7% del capitale (pari rispettivamente al 7,0% e 5,3% dei diritti di voto). Il 14,4% residuo è rappresentato dalla quota di capitale sociale diffuso presso il mercato (c.d. flottante)».

In particolare, quindi, Tether è salita dal 10,7% all’11,5% del capitale sociale della Juventus precisamente lo scorso 31 luglio 2025, si legge nel bilancio, consolidando la propria posizione come secondo azionista del club bianconero.

Nei giorni scorsi, era emerso come il colosso delle stablecoin preveda di presentare una propria lista di candidati per il consiglio di amministrazione della Juventus durante l’assemblea annuale degli azionisti del prossimo mese, precisamente il 7 novembre. Tether ha inoltre dichiarato di voler proporre alcune modifiche alla governance durante la riunione, senza però fornire ulteriori dettagli. La società di criptovalute ha aggiunto di avere intenzione di partecipare a un aumento di capitale fino a 110 milioni di euro proposto il mese scorso dal consiglio di amministrazione della Juventus. Exor ha già versato quasi 30 milioni di euro per tale aumento di capitale. Chiamato in causa in un post pubblicato su X, il CEO di Tether Paolo Ardoino ha confermato la volontà di presentare una lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione. «Presenteremo una lista di candidati per il CdA», ha spiegato.