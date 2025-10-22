Il CdA Juve dice no alle modifiche chieste da Tether: «Gli azionisti votino contro»

Partendo dal tema dell’aumento di capitale, per cui Tether chiede che venga offerto con diritto di opzione a chi è già azionista, il CdA della Juventus piega che si tratta di una “operazione espressamente consentita e riservata dalla legge alle società quotate entro limiti quantitativi e di prezzo di emissione definiti”, portando ad una semplificazione a livello procedurale e temporale per l’esecuzione dell’aumento di capitale. Inoltre, considerando che l’aumento sarà limitato al 10% del capitale sociale, secondo il CdA la diluizione delle quote per chi non dovesse sottoscrivere le nuove azioni “sarebbe limitata”.

Il CdA della Juventus, quindi, ritiene che la proposta di aumento di capitale senza diritti di opzione “sia quella che consente di raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi della Società”, aggiungendo inoltre di ritenere che la proposta di Tether “non possa essere accolta positivamente e, pertanto, invita gli Azionisti a votare contro” la richiesta.

Per quanto riguarda l’aumento del numero di consiglieri nel CdA per gli azionisti di minoranza, gli amministratori del club bianconero rispondono anche con durezza a Tether: “L’attuale formulazione statutaria risulta pienamente conforme al quadro normativo e regolamentare vigente, assicurando un assetto di governo societario equilibrato e in linea con le migliori prassi di mercato”. Secondo il CdA bianconero, inoltre, l’adeguata considerazione e la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza non viene “efficacemente perseguita” solo raddoppiano gli amministratori espressione di Tether, anche considerando che la Juventus “ha costantemente riservato la massima attenzione al rigoroso rispetto dei requisiti in materia di adeguatezza e professionalità degli amministratori” e che nella lista presentata da Exor per il CdA ci sia “un equilibrato bilanciamento di competenze, esperienze e professionalità”.

Per quanto riguarda la sostituzione degli amministratori, il CdA della Juventus ritiene condivisibile la proposta, ma vista la sua formulazione (non essendo possibile votarla separatamente dalla prima richiesta sulla composizione del CdA) ritiene che anche la seconda richiesta di modifica statutaria “non possa essere accolta positivamente e, pertanto, invita gli Azionisti a votare contro” la proposta.