Il CdA Juve dice no alle modifiche chieste da Tether: «Gli azionisti votino contro»

Il CdA della Juventus dice no alle proposte presentata da Tether su aumento di capitale, CdA e partecipazione ai comitati. Dopo la richiesta di modifiche depositata dal colosso delle stablecoin, infatti, il Consiglio di Amministrazione del club bianconero ha depositato una relazione in cui chiede agli azionisti di votare contro le proposte.
Il CdA ha approvato l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea degli azionisti del prossimo 7 novembre presentata da Tether con l’inclusione quindi di tutte le richieste e proposte formulate, “al fine di consentire all’Assemblea di esprimersi in merito alle medesime”.
Partendo dal tema dell’aumento di capitale, per cui Tether chiede che venga offerto con diritto di opzione a chi è già azionista, il CdA della Juventus piega che si tratta di una “operazione espressamente consentita e riservata dalla legge alle società quotate entro limiti quantitativi e di prezzo di emissione definiti”, portando ad una semplificazione a livello procedurale e temporale per l’esecuzione dell’aumento di capitale. Inoltre, considerando che l’aumento sarà limitato al 10% del capitale sociale, secondo il CdA la diluizione delle quote per chi non dovesse sottoscrivere le nuove azioni “sarebbe limitata”.
Aumento di capitale, CdA e comitati: le modifiche chieste da Tether alla Juventus
Il CdA della Juventus, quindi, ritiene che la proposta di aumento di capitale senza diritti di opzione “sia quella che consente di raggiungere in maniera più efficace gli obiettivi della Società”, aggiungendo inoltre di ritenere che la proposta di Tether “non possa essere accolta positivamente e, pertanto, invita gli Azionisti a votare contro” la richiesta.
Per quanto riguarda l’aumento del numero di consiglieri nel CdA per gli azionisti di minoranza, gli amministratori del club bianconero rispondono anche con durezza a Tether: “L’attuale formulazione statutaria risulta pienamente conforme al quadro normativo e regolamentare vigente, assicurando un assetto di governo societario equilibrato e in linea con le migliori prassi di mercato”. Secondo il CdA bianconero, inoltre, l’adeguata considerazione e la tutela degli interessi degli azionisti di minoranza non viene “efficacemente perseguita” solo raddoppiano gli amministratori espressione di Tether, anche considerando che la Juventus “ha costantemente riservato la massima attenzione al rigoroso rispetto dei requisiti in materia di adeguatezza e professionalità degli amministratori” e che nella lista presentata da Exor per il CdA ci sia “un equilibrato bilanciamento di competenze, esperienze e professionalità”.
Per quanto riguarda la sostituzione degli amministratori, il CdA della Juventus ritiene condivisibile la proposta, ma vista la sua formulazione (non essendo possibile votarla separatamente dalla prima richiesta sulla composizione del CdA) ritiene che anche la seconda richiesta di modifica statutaria “non possa essere accolta positivamente e, pertanto, invita gli Azionisti a votare contro” la proposta.
Tether sale nella Juventus: ora ha l’11,5% del capitale del club
Passando alla terza proposta, quella legata cioè all’inserimento di rappresentati degli azionisti di minoranza nei comitati, secondo il CdA della Juventus non offrirebbe “garanzie aggiuntive rispetto a quelle già assicurate dall’attuale assetto”, oltre al fatto che deriverebbe anche un “effetto di sopra-rappresentazione” dei soci di minoranza. Anche in questo caso, quindi, il CdA ritiene che la modifica statutaria “non possa essere accolta positivamente e, pertanto, invita gli Azionisti a votare contro” la proposta.
Infine, allo stesso modo (quindi con richiesta ai soci di voto contrario), il CdA della Juventus ha dato indicazione di votare sull’anticipazione in assemblea dei temi di natura straordinaria (cioè sull’aumento di capitale) rispetto a quelli ordinari e anche su quella di legare la nomina del nuovo CdA al via libera delle modifiche statutarie richieste da Tether.