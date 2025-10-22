NBA pronta a sbarcare in Europa, RedBird e Oaktree ci pensano per Milan e Inter

Tra due anni prenderà il via in Europa un vero e proprio campionato NBA, con squadre del Vecchio Continente ma gestione e modello organizzativo statunitensi. Milan e Inter puntano entrambe a entrare nel progetto attraverso una possibile franchigia con base nel capoluogo lombardo, che la NBA sembra intenzionata a far nascere con forza e rapidità.

L’idea non è del tutto nuova, ma – come riportato da La Gazzetta dello Sport – negli ultimi giorni la NBA ha dato una decisa accelerata. Il debutto del nuovo campionato è previsto per l’autunno del 2027. Per quanto riguarda Milan e Inter, la partita è ancora tutta da giocare. La NBA vuole una squadra a Roma e una a Milano.

Da tempo il commissioner Adam Silver è in contatto con Gerry Cardinale, fondatore di RedBird e proprietario del Milan. L’Inter, dal canto suo, sta valutando il dossier con Oaktree, azionista di riferimento, ed è interessata al progetto. Tuttavia, è ancora presto per capire come evolverà la situazione, anche perché nell’operazione avranno un ruolo chiave l’Olimpia Milano e la società Armani, intenzionata a proseguire il proprio impegno nel basket.

Mark Tatum, vicecommissario NBA, ha illustrato i dettagli dell’iniziativa “NBA Europe” spiegando che l’obiettivo è cominciare «tra due anni, ovviamente previa approvazione del board FIBA e di quello dei proprietari NBA». Il piano prevede «squadre permanenti in 10-12 città, principalmente in Regno Unito, Spagna, Italia, Francia e Germania, con la possibilità di includere anche Turchia e Grecia».