Amazon, presenta la nuova stagione: dalla Champions alle Finals NBA in esclusiva

Si sono svolti a Roma l’evento Prime Video Presents Italia 2025, dove la piattaforma streaming di proprietà di Jeff Bezos ha svelato nuovi titoli che saranno disponibili per gli abbonati.

Novità importanti anche per quanto riguarda il pacchetto sport a disposizione di Prime Video che anche in questa stagione, come fatto nelle ultime, trasmetterà la migliore partita in programma ogni mercoledì sera della Champions League fino alle semifinali. Un accordo che sarà valido fino al 2026/27.

Infatti, entra nel palinsesto Amazon dedicato allo sport in diretta anche la NBA, al via il prossimo autunno, grazie all’accordo globale sui diritti media della durata di 11 anni che permetterà a Prime Video di avere in esclusiva le Finals a giugno 2026, come parte del primo anno dello storico accordo appena firmato

I tifosi in Italia avranno accesso a 87 partite esclusive della regular season, incluse tutte le sette partite degli Emirates NBA Cup Knockout Rounds, oltre a tutte le partite del torneo NBA Play-In postseason, un terzo delle partite del primo e secondo turno dei Playoff NBA, una serie delle Conference Finals ogni anno e le NBA Finals in 6 degli 11 anni, a partire dal 2026.

Sia l’NBA che la UEFA Champions League sono disponibili senza costi aggiuntivi per i clienti Prime. L’abbonamento a Prime rimarrà unico e sarà disponibile al costo di 49,90 euro all’anno o a 4,99 euro al mese. Mentre viene confermato lo sconto a tutti i giovani tra i 18 e i 22 anni in Italia uno sconto del 50% sull’abbonamento Prime, permettendo loro di accedere a tutti i benefici di Amazon Prime a metà prezzo, tra cui consegne rapide e convenienti, offerte esclusive, grandi opportunità di risparmio, oltre a intrattenimento senza limiti con Prime Video. Il tutto per soli 2,49 euro al mese o 24,95 euro all’anno.

Durante l’evento di Roma, Marco Foroni, Business Lead Sports di Prime Video Italia, ha evidenziato il successo della stagione 2024-25 della UEFA Champions League, che ha registrato un aumento del 18% negli ascolti rispetto alla stagione inaugurale 2021-22 di Prime Video in Italia.

È stato inoltre confermato il team editoriale di Prime Video per la stagione 2025-26, composto dai presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, i bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani, i commentatori Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, e gli analisti Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Federico Balzaretti, Julio Cesar, Luca Toni, Miroslav Klose, Fernando Llorente e Gianpaolo Calvarese.