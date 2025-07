Il Paris Saint-Germain ha centrato la finale del Mondiale per Club, nella quale affronterà il Chelsea nella serata italiana di domenica 13 luglio al MetLife Stadium, grazie a un altro risultato netto a suo favore, come testimonia appunto il 4-0 contro il Real Madrid di Xabi Alonso.

Si trattava di una delle sfide più attese del torneo FIFA, che come detto si prepara ora all’ultimo atto in programma domenica, e che ha riscontrato anche un ottimo interesse per quanto riguarda gli ascolti televisivi italiani, con la partita che è stata trasmessa in chiaro su Canale 5, oltre che sulla piattaforma pay di DAZN che detiene i diritti global della competizione che si sta giocando negli Stati Uniti, come successo per l’altra semifinale di martedì sera fra Chelsea e Palmeiras.

Ascolti tv PSG Real Madrid – Tutti i numeri e il confronto con le altre partite in onda su Mediaset

PSG-Real Madrid di ieri sera ha raccolto 3,5 milioni di spettatori su Canale 5, la rete ammiraglia di Mediaset, con uno share del 21,8%. Praticamente un milione di spettatori in più rispetto all’altra semifinale, giocatasi martedì sera, fra Chelsea e Fluminense che aveva avuto 2,62 milioni di spettatori per uno share che si è fermato poco sotto il 17%.

Dando uno sguardo complessivo alle partite trasmesse fin qui da Mediaset per un totale di 21 sfide in diretta (manca la finalissima), che diventano 22 contando anche la replica, mandata in onda la sera successiva, di Inter-Monterrey, esordio dei nerazzurri nel torneo, PSG-Real Madrid si piazza al terzo posto per numero di spettatori, dietro Real Madrid-Juventus e Inter-Fluminense. La sfida fra i bianconeri di Tudor e i Blancos è stata l’unica fin qui a superare, in maniera anche abbondante, il muro dei 4 milioni.

PSG-Real Madrid, però, è più indietro a livello di share, visto che si piazza al quarto posto. Anche se va considerato che al terzo si trova Inter-River Plate che ha raccolto 330mila spettatori ma si è giocata alle 3.00 della mattina italiana di giovedì 26 giugno, con uno share però del 27,3% (favorito appunto dall’orario), superato solamente da Real-Juve, giocata però alle 21.00 italiane e avvicinatasi al 30%, soglia mai superato, al momento.

Infine, la sfida fra PSG e Real Madrid è quella più vista in assoluto senza squadre italiane coinvolte, superando proprio l’altra semifinale fra Fluminense e Chelsea. Ovviamente, c’è grande attesa per la finalissima fra parigini e inglesi che quasi sicuramente andrà a ritoccare verso l’alto tutti i dati relativi agli ascolti televisivi di Mediaset per questo Mondiale per Club.