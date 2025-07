Non solo il Mondiale per Club: Mediaset apre ai diritti tv dei Mondiali 2026 

«Se penso agli ascolti mi illumino, anche perché tocca un segmento maschile che, a livello pubblicitario, è molto importante. Solo che il calcio ad alto livello è inarrivabile come costi». Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-Mediaset, nel corso del lungo incontro con la stampa, durante il quale ha presentato i palinsesti per la prossima stagione televisiva.

«Le cifre che sono arrivate a pagare le piattaforme pay sono delle follie», ha aggiunto l’AD. Così, a Cologno Monzese si guarda con soddisfazione all’esclusiva di Coppa Italia e Supercoppa. Già tutto programmato per la prossima annata: i primi due turni di Coppa Italia si vedranno su Italia 1, poi, con il coinvolgimento delle big, si aggiungerà Canale 5, che a fine dicembre trasmetterà anche la Supercoppa in Arabia Saudita.

Intanto, dopo la soddisfacente esperienza del Mondiale per Club in collaborazione con DAZN, Mediaset non scarta a priori l’idea di concorrere per i diritti tv del Mondiale per nazioni, che si terrà la prossima estate in USA, Canada e Messico. L’assegnazione dei diritti avverrà una volta che si conoscerà il destino dell’Italia, ma Mediaset ci pensa.

«Tutto quello che può arrivare in una logica editoriale, ma anche commerciale, è il benvenuto. Anche e soprattutto i diritti di grandi competizioni come Europei e Mondiali. Questi ultimi noi li valuteremo da grandi editori e, se ci sarà l’opportunità…», ha concluso Pier Silvio Berlusconi.