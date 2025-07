Perché la Serie A avrà più chance di avere il posto extra nella Champions 26/27

Le coppe europee si preparano a vivere la loro seconda stagione dall’introduzione dei nuovi format. A partire dal 2024/25, la UEFA ha introdotto il girone unico per Champions, Europa League e Conference League, allargando anche a 36 il numero di partecipanti per le prime due competizioni (la Conference ha mantenuto 32 squadre).

L’introduzione dei nuovi format ha portato un’ulteriore novità per quanto riguarda la Champions League: a partire dalla stagione 2023/24, le due Federazioni le cui squadre fanno registrare le migliori performance a livello europeo – il ranking di stagione in pratica – ottengono il diritto portare un ulteriore partecipante alla successiva edizione della massima competizione per club UEFA.

Nella prima stagione, in vista del 2024/25, sono state Italia e Germania a conquistare i due posti extra. Quest’anno invece, con vista sul 2025/26, i piazzamenti sono andati a Inghilterra e Spagna. Ma cos’hanno in comune questi traguardi? E cosa ci dicono sulle chance delle Federazioni di conquistare i posti extra in Champions League?

Va da sè che la corsa a questi piazzamenti, di base, è circoscritta alle Federazioni le cui squadre tendono ad arrivare in fondo alle coppe europee: Inghilterra, Spagna, Italia e Germania, con la Francia come outsider. All’interno di questo gruppo ristretto, fino ad ora il piazzamento extra è stato sempre conquistato da quelle Federazioni che avevano un numero minore di squadre in gioco nelle coppe europee di stagione.

Queste le due classifiche che hanno determinato i posti extra fino ad oggi:

STAGIONE 2023/24

Italia – 21,000 (sette squadre partecipanti) Germania – 19,357 (sette squadre partecipanti) Inghilterra – 17,375 (otto squadre partecipanti) Francia – 16,250 (sei squadre partecipanti) Spagna – 16,062 (otto squadre partecipanti)

STAGIONE 2024/25

Inghilterra – 29,464 (sette squadre partecipanti) Spagna – 23,892 (sette squadre partecipanti) Italia – 21,875 (otto squadre partecipanti) Germania – 18,421 (otto squadre partecipanti) Francia – 17,928 (sette squadre partecipanti)

Si può notare come le Federazioni che nelle due stagioni hanno conquistato il posto extra in Champions League – tra le big 4 – siano state quelle che hanno giocato le coppe europee con un numero inferiore di squadre. Ma da cosa dipende questo risultato?

Come noto, il ranking stagionale di un Paese è la media del ranking ottenuto da ogni club partecipante alle coppe europee in quella determinata stagione. Portare un maggior numero di squadre della stessa Federazione nelle competizioni UEFA è sicuramente un grande traguardo per un Paese, ma è inevitabile che i risultati possano risentirne nel complesso, dal momento in cui la partecipazione si allarga a formazioni con una classifica peggiore e, almeno sulla carta, meno competitive.

In questo modo, le squadre che vengono eliminate troppo presto dalle coppe (il Newcastle e l’Osasuna per Inghilterra e Spagna nel 2023/24, il Bologna e l’Hoffenheim per Italia e Germania nel 2024/25), non soltanto non portano più punti alla causa, ma contribuiscono a pesare sul risultato finale dal momento in cui continuano a essere considerate per la media.

Ai nastri di partenza della stagione 2025/26, l’Italia si presenterà con sette squadre così suddivise: quattro in Champions, due in Europa League e una in Conference League. I competitor del nostro Paese avranno invece queste squadre:

Inghilterra – 9 squadre (sei in Champions, due in Europa League e una in Conference League)

Spagna – 8 squadre (cinque in Champions, due in Europa League e una in Conference League)

Germania – 7 squadre (quattro in Champions, due in Europa League e una in Conference League)

Francia – 7 squadre (quattro in Champions, due in Europa League e una in Conference League). Per la Champions una passerà dagli spareggi di agosto

La Serie A potrà dunque sperare che almeno una squadra a testa tra Inghilterra e Spagna fatichi nelle coppe europee (sulla carta Crystal Palace e Nottingham, o il Celta Vigo) in modo da guadagnare un vantaggio competitivo in questa corsa. Chiaramente, le italiane dovranno a loro volta fare registrare ottime performance per poter sfruttare al meglio questa opportunità, ma la storia recente è dalla nostra parte.