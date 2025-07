Gravina: «Retegui-Arabia? Dispiace, ma è un effetto negativo della globalizzazione»

Mateo Retegui, attaccante titolare della Nazionale, è pronto a trasferirsi in Arabia Saudita. L’operazione fra l’Atalanta e l’Al Qadisiya è ormai chiusa per un importo di circa 70 milioni di euro per il cartellino e uno stipendio da 20 milioni netti a stagione per quattro anni.

Nella giornata odierna, in cui si è svolto il Consiglio Federale, il presidente FIGC Gabriele Gravina ha commentato la decisione della punta italo-argentina di trasferirsi in Arabia nella stagione che porterà poi ai Mondiali, a cui l’Italia spera di qualificarsi dopo il cambio di commissario tecnico fra Luciano Spalletti e Gennaro Gattuso.

«Dispiace perdere dei ragazzi che in questo momento davano un apporto significativo alla maglia azzurra – ha commentato Gravina –. Questo è l’effetto della globalizzazione, è uno degli aspetti negativi. Non riusciamo a fronteggiare o porre paletti nell’economia di mercato, questi sono i principi dell’economia e si rispettano».

«Chiaramente lo seguiremo, ma capite che per quanto ci riguarda la competitività di un campionato piuttosto importante a livello internazionale come il campionato italiano ti porta ad avere una formazione ben diversa. È un calciatore per noi fondamentale che si allontana, come purtroppo è avvenuto per altri. Speriamo di custodirlo nella maniera migliore possibile», ha concluso il presidente FIGC.