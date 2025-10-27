Juve, gli esoneri costano: saranno tre gli allenatori sotto contratto

La Juventus ha annunciato ufficialmente questa mattina l’esonero di Igor Tudor, che non sarà più l’allenatore della squadra bianconera. Il tecnico ha pagato la sconfitta contro la Lazio in trasferta, ennesimo risultato negativo per una squadra che non sa più vincere: l’ultimo successo risale infatti al mese di settembre, 4-3 all’Allianz Stadium contro l’Inter.

Poi una serie di pareggi e sconfitte tra Champions League (dove i bianconeri non hanno ancora vinto) e campionato, fino all’ultimo risultato negativo della serata di ieri. Da qui la scelta della società di intervenire per provare a raddrizzare la stagione prima che sia troppo tardi, con l’esonero e la caccia a un nuovo allenatore.