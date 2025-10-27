Juve, gli esoneri costano: saranno tre gli allenatori sotto contratto

La Juventus ha annunciato ufficialmente questa mattina l’esonero di Igor Tudor, che non sarà più l’allenatore della squadra bianconera. Il tecnico ha pagato la sconfitta contro la Lazio in trasferta, ennesimo risultato negativo per una squadra che non sa più vincere: l’ultimo successo risale infatti al mese di settembre, 4-3 all’Allianz Stadium contro l’Inter.
Poi una serie di pareggi e sconfitte tra Champions League (dove i bianconeri non hanno ancora vinto) e campionato, fino all’ultimo risultato negativo della serata di ieri. Da qui la scelta della società di intervenire per provare a raddrizzare la stagione prima che sia troppo tardi, con l’esonero e la caccia a un nuovo allenatore.
Con la scelta di un nuovo tecnico, la Juventus si troverà ad avere sotto contratto ben tre allenatori differenti nello stesso momento: l’ex Thiago Motta e Igor Tudor, entrambi con un accordo in scadenza a giugno 2027, e il nuovo ingresso. Una situazione che pesa dal punto di vista economico per la società piemontese.
Partendo da Thiago Motta, all’interno del bilancio chiuso al 30 giugno 2025 la Juventus ha accantonato oltre 16,3 milioni di euro relativi all’esonero dell’allenatore. Cifra che copre gli stipendi di tecnico e staff dall’addio di quest’anno fino al termine della stagione 2026/27 e che dovrà essere interamente corrisposta a meno di accordi differenti tra le parti (magari qualora Motta dovesse trovare una nuova panchina nel frattempo).
Per quanto riguarda Tudor invece, non sono noti i costi ufficiali del tecnico croato, ma secondo indiscrezioni il suo stipendio ammonta a 3 milioni di euro netti (5,55 milioni lordi) fino al 2027. Parliamo quindi di oltre 11 milioni lordi fino al termine della prossima stagione, senza considerare i costi per lo staff che farebbero verosimilmente lievitare questa cifra.
A tutto ciò, come detto, si aggiungerà poi lo stipendio del nuovo allenatore. La cifra in questo senso dipenderà molto dal profilo che la Juventus sceglierà. Se dovesse essere finalizzato l’accordo con Luciano Spalletti, non è difficile ipotizzare un ingaggio tra i più importanti in Serie A.