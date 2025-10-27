Real-Barcellona in chiaro: superato il milione di spettatori su Italia 1

Domenica pomeriggio il Real Madrid di Xabi Alonso ha sconfitto nel primo Clasico di questa stagione il Barcellona di Hansi Flick mettendo a segno un primo tentativo di fuga in testa alla Liga, che vede i Blancos con un vantaggio di cinque punti sul secondo posto, occupato proprio dagli acerrimi rivali.

Dopo il derby di Madrid, vinto dall’Atletico con uno storico per 5-2, il Clasico è stata la seconda partita del massimo campionato spagnolo in onda in chiaro su Italia 1, dopo l’accordo fra Mediaset e DAZN (che detiene in Italia i diritti per trasmettere tutte le partite della Liga) che permetterà alla televisione guidata da Pier Silvio Berlusconi di mandare in onda in co-esclusiva le sei più importanti partite del campionato: i due Clasico, i derby di Madrid e le sfide fra Barcellona e Atletico Madrid.

Real Madrid-Barcellona, disputata domenica con fischio di inizio alle 16.15, è stata vista da 1.232.000 spettatori totali con uno share del 10,6% che cresce e arriva al 13,42% se si guarda il solo target commerciale. Un ottimo risultato per Mediaset che continua nella sua scelta oculata della trasmissione del calcio free che la vede ancora come emittente per Coppa Italia e la Supercoppa italiana, che si giocherà a dicembre sempre a Riyadh con la formula delle Final Four, e che la scorsa estate ha trasmesso il meglio del Mondiale per Club, grazie a un accordo proprio con DAZN.