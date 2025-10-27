Granarolo acquisisce il 100% dell'azienda inglese West Horsley Dairy

Granarolo, società partner del Bologna e sponsor di maglia della formazione Primavera rossoblù, ha acquisito il 100% di West Horsley Dairy, azienda britannica di distribuzione di prodotti lattiero-caseari e per la colazione che opera nel sud-est dell’Inghilterra. L’operazione consolida la presenza del gruppo bolognese nel Regno Unito, in particolare a Londra, mercato strategico nel piano di internazionalizzazione 2026-2029.

West Horsley Dairy, fondata nel 1992 conta 73 dipendenti e una flotta di 43 veicoli refrigerati che servono circa 500 clienti tra ristoranti, pub e hotel. L’azienda ha fatturato circa 16 milioni di sterline nel 2024, pari a 18,3 milioni di euro. Granarolo punta a integrare il portafoglio con la propria gamma di formaggi italiani, da mozzarella e burrata a Parmigiano Reggiano e Gorgonzola.

Nel Regno Unito il gruppo è presente dal 2018, quando acquisì Midland Food, distributore di prodotti alimentari freschi. Oggi rappresenta il 12,8% dei prodotti lattiero-caseari italiani esportati nel paese, con una crescita a volume dell’8,6% rispetto all’anno precedente. A livello globale Granarolo pesa per il 9,1% sull’export totale di dairy italiano, con le vendite estere che valgono circa il 40% del fatturato complessivo.

«Il consolidamento in Gran Bretagna è un tassello importante della politica di crescita del gruppo all’estero – osserva in una nota il presidente di Granariolo, Gianpiero Calzolari –. Il progetto è far crescere in modo significativo i volumi del totale dairy italiano, con focus sui mercati dell’horeca e del food service di Londra».

(Image credit: Depositphotos)