Serie A, i big match spingono gli ascolti di DAZN: 5,9 mln nell'ottavo turno

La Serie A prosegue su DAZN anche nella stagione 2025/26, chiudendo l’8a giornata di campionato con ascolti che hanno quasi raggiunto 5,9 milioni di spettatori (5.877.106 spettatori nel dettaglio).

Il turno che si è chiuso ieri sera con il big match Lazio-Juventus è tra i più alti di sempre in fase di avvio di campionato e, complice il calendario, batte il confronto con tutte le ottave giornate disputate dalla stagione 2022/23, evidenziando incrementi significativi: +12,4% rispetto al 2024/25 (5.229.786 spettatori), +7,1% sul 2023/24 (5.487.595 ) e un +3,5% rispetto al 2022/23 (5.677.701).

La media cumulata riferita alle prime otto giornate di campionato rimane stabile sui 5,4 milioni, in linea con la stagione 2022/23, quando era in vigore un altro sistema di co-esclusiva. Il match più seguito di questo turno è stato chiaramente quello tra Napoli e Inter, che ha fatto registrare oltre 1,5 milioni di spettatori.

DAZN ascolti ottava giornata – Tutte le sfide del weekend

Numeri molto alti e vicini a questi anche per Lazio-Juventus. Di seguito, il dettaglio con gli ascolti per quanto riguarda tutte le partite del campionato: