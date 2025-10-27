Turchia, scandalo scommesse: indagine su 371 arbitri di calcio

Il calcio turco sta affrontando una grave crisi dopo che la Federazione calcistica turca (TFF) ha rivelato che 371 arbitri dei campionati professionistici risultano collegati a scommesse sportive, sollevando forti preoccupazioni su possibili casi di corruzione e conflitti d’interesse.

Un’indagine interna della federazione ha infatti scoperto che, su 571 arbitri attivi, 371 possedevano conti di scommesse, e 42 di loro avevano puntato su oltre 1.000 partite ciascuno. La maggior parte delle giocate riguardava competizioni estere, ma l’ampiezza del fenomeno ha provocato allarme in tutto l’ambiente calcistico turco.

Il presidente della TFF, Ibrahim Haciosmanoglu, ha avvertito che le misure disciplinari saranno rapide: «Sappiamo che il calcio turco ha bisogno di cambiamento. Abbiamo iniziato dagli arbitri, e la nostra commissione disciplinare adotterà i provvedimenti necessari e imporrà le sanzioni previste». Ha inoltre lasciato intendere che le indagini potrebbero estendersi ad altre figure chiave del movimento, con l’obiettivo di ripristinare l’integrità del sistema.

Lo scandalo ha suscitato reazioni immediate da parte dei principali club, tutti impegnati a garantire la propria collaborazione. Il presidente del Galatasaray, Dursun Aydin Özbek, ha definito la vicenda «un colpo serio all’etica sportiva e ai valori fondamentali del calcio turco», ribadendo il sostegno del club a tutte le misure correttive.

Il Trabzonspor ha sottolineato che l’inchiesta rappresenta «un passo storico verso il ripristino della giustizia», mentre il Fenerbahçe ha chiesto piena trasparenza sui nomi degli arbitri coinvolti e sulle partite interessate. Le rivelazioni hanno posto il calcio turco sotto un controllo senza precedenti, evidenziando l’urgente necessità di una vigilanza più rigorosa e di riforme strutturali per tutelare l’integrità del gioco.