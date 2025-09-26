Juventus, il 7 novembre l’assemblea dei soci: sarà nominato il nuovo CdA, attese novità per Comolli e Chiellini

Novità in vista per il Consiglio di Amministrazione della Juventus. Oltre all’approvazione del bilancio e il via libera all’aumento di capitale, infatti, la prossima assemblea degli azionisti sarà chiamata anche a votare sulla composizione del nuovo CdA.

Come si legge nel comunicato del club bianconero, infatti, l’Assemblea degli Azionisti di Juventus è stata convocata in sede ordinaria e straordinaria presso l’Allianz Stadium il giorno 7 novembre 2025 alle ore 10:00, in unica convocazione. In particolare, nella parte ordinaria, l’Assemblea sarà chiamata a deliberare in relazione:

all’approvazione del Bilancio d’esercizio al 30 giugno 2025;

al rinnovo del Consiglio di Amministrazione;

all’approvazione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti;

all’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie;

all’integrazione dell’incarico di revisione affidato alla società di revisione.



Le novità, come anticipate da Calcio e Finanza, riguardano in particolare Damien Comolli, che potrebbe non solo essere scelto per entrare nel board ma potrebbe anche essere scelto per la nomina ad amministratore delegato del club, con la possibile uscita dell’attuale AD Maurizio Scanavino, che potrebbe venire ricollocato nella galassia Exor. Inoltre, nel rimpasto dovrebbe essere confermata anche l’ascesa a livello dirigenziale dell’ex capitano e ora Director of Football Strategy del club Giorgio Chiellini, che potrebbe entrare così nel CdA del club bianconero.

La lista per il nuovo CdA dovrà essere pubblicata da Exor, azionista di maggioranza, almeno 21 giorni prima dell’assemblea: in sostanza, entro il prossimo 17 ottobre la holding degli Agnelli-Elkann dovranno rendere noti i nomi candidati per entrare nel CdA del club bianconero.