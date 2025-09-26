La Juventus verso il via libera al nuovo aumento di capitale fino a 110 milioni

Il CdA della Juventus si prepara a dare il via libera ad un nuovo aumento di capitale fino a 110 milioni di euro. Lo ha spiegato la società bianconera, in una nota.

In particolare, infatti, dopo che lo scorso marzo il CdA aveva valutato l’emissione di un nuovo aumento di capitale e dopo il versamento da parte di Exor di 30 milioni di euro come anticipo, oggi il CdA bianconero “per effetto del deterioramento – rispetto alle previsioni del Piano Strategico – consuntivato nel 2024/2025 (a causa di performance sportive e proventi da sponsorizzazioni inferiori alle assumptions del piano, oltre che di costi non ricorrenti) e di quello atteso per il 2025/2026 e per il 2026/2027, nonché tenendo conto degli effetti della campagna trasferimenti appena conclusa” ha deliberato di” sottoporre all’Assemblea degli Azionisti l’attribuzione di una delega al Consiglio di Amministrazione stesso ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o più tranche, il capitale sociale nei limiti del 10% del capitale sociale esistente”.

Il CdA, dopo il via libera dei soci, dovrà definire l’importo dell’aumento di capitale, il prezzo di emissioni delle azioni e le modalità tecniche di esecuzione dell’aumento stesso. “L’aumento di capitale proposto si inserisce nelle azioni previste dal Piano Strategico ed è principalmente finalizzato (i) al rafforzamento della struttura patrimoniale, (ii) al sostegno del raggiungimento degli obiettivi di cui al Piano Strategico, (iii) al mantenimento della competitività sportiva. Subordinatamente all’approvazione della delibera di delega da parte dell’Assemblea degli Azionisti, è previsto che l’aumento di capitale possa essere realizzato entro il primo trimestre dell’anno 2026”, conclude il club bianconero.