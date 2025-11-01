Ufficiale, il Direttore sportivo Pradè lascia la Fiorentina dopo sei anni

Attraverso una nota ufficiale pubblicata questa mattina, la Fiorentina ha comunicato, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè.

«La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità», si legge nella nota diramata dalla società toscana.

«A Daniele – le parole del Presidente e sua moglie Catherine – auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro». Si conclude così la seconda avventura di Pradè da Direttore Sportivo della società toscana.

Il dirigente arrivò a Firenze per la prima volta nel 2012 e ci rimase per quattro anni, fino al 2016, quando il suo contratto non fu rinnovato. Dopo le esperienze con Sampdoria e Udinese, nel giugno del 2019 il dirigente ha fatto ritorno nel club sotto la nuova gestione Commisso, rimanendovi per oltre sei anni.