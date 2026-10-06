La Federcalcio norvegese (NFF) ha presentato due ricorsi distinti a due commissioni della FIFA riguardo a tre recenti questioni che hanno suscitato forti polemiche nella comunità calcistica internazionale inerenti l’operato del presidente Gianni Infantino. Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa britannica Reuters, le commissioni FIFA coinvolte sarebbero quella per l’etica e per la governance. Le questioni a cui fa riferimento la federazione norvegese sarebbero già state affrontate da Infantino nella lettera inviata alle federazioni affiliate a settembre, nella quale il 56enne dirigente aveva affermato di essere aperto a una revisione indipendente del processo decisionale all’interno dell’organismo di governo mondiale del calcio.

Tali azioni legali, tuttavia, rappresentano la sfida più formale mai lanciata dalla NFF alla leadership di Infantino, aggravando le tensioni di lunga data in materia di governance e trasparenza all’interno della FIFA. «La prima causa è una denuncia presentata alla Commissione Etica della FIFA. Essa chiede alla Commissione Etica di esaminare la condotta del presidente della FIFA Gianni Infantino e di qualsiasi altra persona identificata nel corso dell’indagine per potenziali violazioni del Codice Etico della FIFA, – ha dichiarato la NFF in un comunicato. – La seconda istanza è un rinvio alla Commissione per la governance, l’audit e la conformità della FIFA (“GACC”). In essa si chiede se la governance, la supervisione finanziaria, i controlli interni e i processi decisionali della FIFA abbiano funzionato come previsto».