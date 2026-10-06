La Lega Serie A su Malagò commissario «Soluzione opportuna per proseguire lavori»

«La Lega Calcio Serie A prende atto con favore della decisione assunta dalla Giunta e dal Consiglio Nazionale del CONI di affidare l’incarico di Commissario a Giovanni Malagò, già scelto a suo tempo dalla Lega come candidato alla presidenza della FIGC – si legge nella nota pubblicata nel tardo pomeriggio odierno –. Senza entrare nel merito di una vicenda della quale si continua a non comprendere le reali ragioni , la Lega condivide pertanto la soluzione individuata, ritenendola opportuna in una fase durante la quale resta prioritario proseguire i lavori su dossier di particolare rilevanza quali la riforma legislativa all’esame del Senato , l’ organizzazione di Euro 2032 , il calendario e i rapporti internazionali ».

Dopo essersi opposta con forza allo scenario di un commissariamento della FIGC , la Lega Calcio Serie A ha accolto con favore la decisione, unanime, di Giunta e Consiglio Nazionale del CONI di affidare il ruolo di commissario della Federcalcio a Giovanni Malagò , eletto presidente grazie in primis al supporto proprio del massimo campionato.

Chiusa questa vicenda, anche con i commenti di Malagò e il presidente del CONI Luciano Buonfiglio (i due si sono incontrati prima del voto della Giunta per trovare l’accordo che è stato poi ratificato dai due organi di Palazzo H), il neo nominato commissario ha fissato al 14 dicembre la prima data utile per procedere alle elezioni federali che indicheranno il nuovo presidente.

È emerso fin da subito che all’Assemblea elettiva che si svolgerà – deve essere eletto un nuovo presidente entro il 31 gennaio 2027 – ci sarà esclusivamente un unico candidato: Giovanni Malagò che quindi tornerà nelle vesti di presidente federale dopo un interregno da commissario.