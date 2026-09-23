Ceferin contro Infantino: «Il piano commerciale della FIFA ha distrutto la fiducia verso il mondo del calcio»

Continuano gli scontri istituzionali tra UEFA e FIFA. Il presidente della UEFA Aleksander Ceferin ha dichiarato che la fiducia nel calcio mondiale non è stata ancora ristabilita dopo il fallimento del piano commerciale della FIFA di aprire la gestione e le quote della Coppa del Mondo a investitori privati. Il presidente sloveno si è espresso nelle sue prime dichiarazioni pubbliche da quando il presidente della FIFA Gianni Infantino ha proposto una revisione dei processi decisionali dell’organizzazione. In un videomessaggio rivolto mercoledì al Portugal Football Summit, Ceferin ha sottolineato come unità, trasparenza e una governance al servizio dell’intero mondo del calcio siano elementi essenziali per mantenere la fiducia nello sport.

«Eppure non tutti mettono il gioco al di sopra delle proprie ambizioni», ha detto Ceferin. «La fiducia nel nostro sport poggia su tre pilastri: unità, trasparenza e una governance che serva i molti, non i pochi. Negli ultimi tempi, tutte e tre sono state ignorate da persone che avevano giurato di proteggerle. Il progetto che ha fatto crollare l’unità del calcio mondiale può essere stato abbandonato, ma la fiducia che ha spezzato non è tornata. E ora è nostro compito ricostruirla». Ceferin non ha nominato direttamente Gianni Infantino o la FIFA, ma le sue parole sembrano riferirsi alla proposta della FFE, poi abbandonata. La Forward Enterprise (FFE) della FIFA avrebbe trasformato le principali competizioni calcistiche in beni per capitali privati, senza un’adeguata consultazione con le parti interessate. L’obbiettivo era quindi di cedere a investitori privati una quota del 20% dei diritti commerciali della FIFA, compresi quelli relativi ai Mondiali. Il piano era stato accantonato a luglio dopo la forte opposizione della UEFA, della Confederazione asiatica (AFC) e della CONCACAF. «Il calcio non è in vendita», ha aggiunto il presidente della UEFA. «È il messaggio che la UEFA porta avanti da anni e sono certo che questo summit lo porterà ancora più avanti».