Infantino alle federazioni: «Riformiamo insieme la governance della FIFA»

Il numero uno del massimo organo del calcio mondiale ha inoltre affermato che proporrà consultazioni con le confederazioni, le associazioni affiliate e gli altri stakeholder sul rafforzamento del processo decisionale della FIFA.

«In primo luogo, chiederò al Consiglio se desidera commissionare una revisione esterna indipendente dell’attuale quadro di governance della FIFA per le principali iniziative strategiche e raccomandare potenziali miglioramenti», ha scritto Infantino al Consiglio FIFA e a tutti i presidenti delle 211 associazioni affiliate, in una lettera visionata da Reuters.

Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha proposto alle federazioni affiliate una revisione esterna delle modalità con cui l’organo di governo prende le decisioni più importanti, riconoscendo in una lettera ai membri che la gestione di un piano di investimento ora abbandonato aveva suscitato preoccupazione.

Infantino ha dovuto affrontare una forte reazione negativa per la sua proposta di vendere a investitori privati una quota del 20% dei diritti commerciali della FIFA, compresa la Coppa del Mondo. Il piano è stato abbandonato a luglio dopo l’opposizione e le minacce di boicottaggio , con UEFA, Confederazione asiatica di calcio e CONCACAF che successivamente hanno chiesto cambiamenti alla leadership della FIFA.

Le proposte esaminerebbero chi ha voce in capitolo nelle principali iniziative, compresi i rispettivi ruoli del presidente, del Bureau, del Consiglio e del Congresso, e come migliorare la trasparenza e la responsabilità .

Infantino ha affermato che il piano abbandonato aveva esaminato la possibilità che la vendita di una quota di minoranza in una società commerciale controllata dalla FIFA potesse raccogliere più denaro per lo sviluppo del calcio. Non avrebbe comportato la rinuncia al controllo sulle decisioni sportive, ha detto.

Ma la proposta è diventata pubblica prima che potesse essere presentata integralmente al Consiglio e alle associazioni affiliate, secondo quanto affermato da Infantino:

«Riconosco che, senza il contesto completo, ciò ha causato preoccupazione e creato l’impressione che le decisioni fossero già state prese. Non lo erano. È rimasta una proposta, non una decisione, ed è sempre stata soggetta alle necessarie approvazioni del Consiglio e delle Associazioni affiliate. Ora è stata ritirata e non procederà.»

Infantino ha affermato di aver ascoltato idee differenti su chi dovrebbe decidere sulle principali questioni strategiche. Alcuni erano favorevoli a richiedere un accordo unanime all’interno del Bureau, mentre altri volevano che tali questioni fossero sottoposte direttamente al Congresso e alle associazioni affiliate.

«Il mio ruolo non è pregiudicare quella discussione. Coloro che sostengono un particolare modello dovrebbero avere l’opportunità di esporre chiaramente la propria posizione», ha scritto.

I suggerimenti ricevuti entro la riunione del Consiglio del 15 ottobre potrebbero essere discussi in quella sede, con le successive proposte che saranno prese in considerazione entro una scadenza ancora da specificare. Qualsiasi modifica agli statuti della FIFA richiederebbe l’approvazione del Congresso.

Infantino ha inoltre affermato che le posizioni delle associazioni affiliate sulle proposte o sulle questioni di governance non influenzeranno il loro trattamento da parte della FIFA, i cui programmi di sviluppo e solidarietà continueranno secondo le regole esistenti.

«Il trattamento riservato a nessuna associazione dipenderà dalla sua posizione su qualsiasi proposta o questione istituzionale, – ha scritto. – Rimango pienamente impegnato a guidare la FIFA e fiducioso in ciò che possiamo ottenere insieme.»