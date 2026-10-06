Base fissa, bonus e rivendita: le cifre ufficiali di Moreira al Milan

Diego Moreira è costato oltre 51 milioni di euro più bonus al Milan. Queste le cifre ufficiali dell’operazione con lo Strasburgo che emergono da documenti consultati in esclusiva da Calcio e Finanza. L’esterno belga, che è entrato stabilmente nel giro della nazionale guidata Mark van Bommel, è arrivato questa estate dallo Strasburgo per uno dei trasferimenti più onerosi della storia del Milan. Per la precisazione, Moreira è il secondo acquisto più caro della storia dei rossoneri, visto che supera i 49,5 milioni spesi per Rafael Leao e si piazza alle spalle di un altro neo acquisto come Gonçalo Ramos. Ma i 51.282.051 euro (questa la cifra esatta) sono destinati a crescere andando a far lievitare il costo complessivo dell’operazione Moreira per il Milan.

Infatti, nei documenti consultati da Calcio e Finanza, vengono stabiliti i vari bonus che il Milan potrebbe riconoscere allo Strasburgo durante la permanenza di Moreira in rossonero (il classe 2004 ha firmato un quinquennale da quasi 3 milioni di euro netti). Si va da bonus per il rendimento a quelli di squadra fino a quello previsto in caso di rinnovo. Inoltre, nell’accordo fra ai due club viene definita anche una percentuale sulla futura rivendita molto particolare. Quanto è costato Moreira al Milan – I bonus sul rendimento Partendo dai bonus per le prestazioni, in caso Moreira, in qualunque stagione della sua avventura al Milan, mettesse a referto 10 fra assist e gol ecco che i rossoneri dovranno riconoscere allo Strasburgo un bonus di 2.051.282 euro, che però potrà scattare solamente una volta per tutta la permanenza del belga a Milano. Dopo sole quattro partite giocate – tre in Serie A e una in Europa League – Moreira ha messo a referto già tre gol. Proprio le presenze corrispondono alla seconda parte dei bonus personali inseriti nell’accordo siglato dal Milan e dallo Strasburgo. Al club francese spetterà infatti una somma pari a 1.025.641 euro se in una stagione sportiva Moreira collezionerà 15 presenze da titolare per un minutaggio minimo di 45 minuti. Attualmente il belga è partito titolare solamente in una occasione, contro la Juventus rimanendo in campo 61 minuti. Inoltre, questo bonus può scattare per tutta la durata del contratto di Moreira, ma sarà riconosciuto allo Strasburgo solamente due volte per un esborso massimo da parte del Milan pari a 5.128.205 euro. Infine, in caso di accordo per il rinnovo fra Moreira e il Milan, ecco che i rossoneri dovranno versare nelle casse del Salisburgo altri 2.051.282 euro. Anche qui c’è un tetto massimo che è stato definito in due rinnovi per una spesa totale potenziale per i rossoneri pari a 4.102.564 euro.

Quanto è costato Moreira al Milan – Dal bonus Champions a quello per lo scudetto Detto dei bonus di rendimento, eccoci a quelli di squadra. Qualora, sempre durante la permanenza di Moreira in rossonero, la squadra riuscisse a conquistare la qualificazione alla Champions League ecco che il Milan dovrà riconoscere allo Strasburgo altri 1.025.641 euro. Somma che si ripeterebbe per ogni qualificazione conquistata. Ma per far scattare questo bonus Moreira dovrà collezionare nella stagione e nella sola Serie A almeno 2mila minuti giocati, pari a 22,2 partite giocate per intero. Stessa condizione che scatterebbe qualora il Milan non riuscisse ad andare in Champions, ma solamente in Europa League. Ma qui l’esborso per i rossoneri, come succederebbe per i ricavi UEFA, scenderebbe drasticamente a soli 256mila euro. Infine c’è anche un bonus in caso di vittoria del campionato. Se durante la sua permanenza in rossonero Moreira riuscisse a conquistare la Serie A (giocando sempre almeno 2mila minuti nella stagione in questione) ecco che i rossoneri riconoscerebbero al Salisburgo 1.538.461 euro. In questo caso il bonus Champions non si andrebbe a sommare a questa cifra con i francesi che incasserebbero solamente quello relativo allo scudetto. Nell’accordo fra Milan e Strasburgo, tutti i bonus appena elencati possono sì maturare per tutte le stagioni in cui Moreira vestirà la maglia del Milan (tranne quello relativo a gol e assist che sarà riconosciuto solamente una volta), ma l’esborso totale – bonus presenze, bonus rinnovo e bonus squadra– è stato fissato a 14.358.974 euro. Quindi, qualora tutti i bonus appena elencati scattassero nella permanenza di Moreira nella Milano rossonero, al costo fisso di oltre 51 milioni si andrebbero ad aggiungere i 2,1 milioni come bonus gol e assist (riconosciuto per una sola stagione al massimo) e i 14,4 milioni che comprendono bonus rinnovo e quelli relativi alla squadra. Per un totale di ben 67,8 milioni. Inoltre, nel contrato fra Milan e Salisburgo è stata inserita anche una percentuale sulla eventuale futura cessione da parte dei rossoneri a un terzo club.