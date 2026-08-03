Sviluppo di sponsor e diritti tv per garantire 40 milioni a ogni federazione: i punti chiave del piano fallito di Infantino

Ma perché il presidente FIFA, reduce da un periodo di forti polemiche causa Mondiali 2026 , ha voluto forzare la mano in questo modo portando una novità così dirompente? A provare a dare una risposta a questo quesito, e a molti altri, ci ha provato l’approfondita analisi di The Swiss Ramble , scritta da Kieron O’Connor, analista economico/finanziaro basato in Svizzera che pubblica approfondimenti dettagliati sul business del calcio.

Il piano di Gianni Infantino di cambiare la strategia commerciale della FIFA , aprendola a investitori internazionali privati, è naufragato nel giro di pochi giorni. Troppe le polemiche e le prese di posizioni contro delle istituzioni calcistiche, e non solo, per poter procedere fino alla votazione delle 211 federazioni affiliate e del Consiglio FIFA.

La motivazione data dalla FIFA per l’ideazione di questo piano, che avrebbe previsto la creazione di una società per la gestione dei diritti e degli accordi di sponsorizzazione, è stata quella che avrebbe consentito di sbloccare «tutto il potenziale dei diritti di trasmissione e delle sponsorizzazioni della FIFA in tutto il suo portfolio di tornei», con i fondi aggiuntivi destinati a sostenere «infrastrutture, allenatori, squadre nazionali, competizioni, calcio di base e calcio femminile».

La proposta avrebbe contribuito a portare i finanziamenti per lo sviluppo del calcio a 10 miliardi di dollari per il ciclo quadriennale 2027-30, che la FIFA ha definito «il più grande impegno di questo tipo mai assunto da un’organizzazione sportiva». Ciò avrebbe rappresentato un aumento considerevole rispetto all’attuale budget di 4 miliardi di sterline, che a sua volta è cresciuto di soli 127 milioni di dollari rispetto ai 3,9 miliardi di dollari del ciclo in corso.

La FIFA ha dichiarato che oltre 8 miliardi di questi 10 miliardi sarebbero stati destinati al programma originale FIFA Forward 4.0 e al nuovo programma FIFA Fast Forward (FFFP). Considerato che FFFP valeva 4,2 miliardi, ciò significa che ci si aspettava che Forward 4.0 contribuisse con almeno 3,8 miliardi di dollari. Poiché 2,7 miliardi di dollari (il 68%) del budget di sviluppo originario di 4 miliardi sono stati assegnati a Forward 4.0, ne consegue che questo sarebbe comunque aumentato di 1,1 miliardi (da 2,7 miliardi a 3,8 miliardi), grazie al successo dei recenti Mondiali di calcio.