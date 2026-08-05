FIFA in ritardo con i pagamenti del Mondiale per Club: più di 50 club europei aspettano oltre 200 milioni del fondo di solidarietà

Cresce il malumore tra i club europei per il ritardo nell’erogazione dei fondi di solidarietà legati al nuovo Mondiale per Club. Secondo quanto riportato dal The Times, più di 50 società hanno contattato la European Football Clubs (EFC), l’organizzazione presieduta dal numero uno del PSG Nasser Al Khelaifi che rappresenta i club europei, per esprimere preoccupazione in merito ai 250 milioni di dollari (pari a promessi dalla FIFA oltre un anno fa e che, a oggi, non sono ancora stati distribuiti. Il fondo di solidarietà era stato annunciato dalla FIFA come parte dei benefici economici derivanti dall’organizzazione del nuovo Mondiale per Club disputato negli Stati Uniti. L’obiettivo era destinare le risorse ai club professionistici che non hanno preso parte alla competizione, con particolare attenzione alle realtà di dimensioni più contenute, per le quali tali somme rappresentano una voce di bilancio significativa.

Interpellata dal quotidiano britannico, la FIFA ha confermato che i 250 milioni di dollari, restano disponibili. La federazione internazionale ha spiegato che sono ancora in corso le discussioni sulle modalità di distribuzione delle risorse, senza indicare una tempistica precisa per i pagamenti. Secondo The Times, la EFC non avrebbe ricevuto spiegazioni ufficiali sui motivi del ritardo. Tra gli addetti ai lavori prende quota l’ipotesi che la situazione possa essere collegata ai risultati economici del nuovo Mondiale per Club, che non avrebbe raggiunto gli obiettivi finanziari inizialmente previsti. Diversa, invece, la situazione dei premi destinati alle società partecipanti alla competizione che sono già stati regolarmente liquidati.