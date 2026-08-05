Ufficiale, Gianfranco Zola nominato coordinatore delle giovanili dell’Italia

L’ex Napoli, Chelsea e Parma continuerà a ricoprire il suo ruolo di vicepresidente vicario della Serie C.

Di
Anna Botton
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Gianfranco Zola (Photo by Richard Heathcote/Getty Images)

Gianfranco Zola torna a vestire l’Azzurro. L’ex fantasista della Nazionale entra a far parte del Club Italia con il ruolo di coordinatore dei progetti delle attività giovanili, rafforzando la struttura federale responsabile della gestione e dello sviluppo di tutte le rappresentative nazionali.

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, e quello del Club Italia, Claudio Ranieri, lo hanno fortemente voluto, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario.

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Artefice della riforma che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola (vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore) indosserà di nuovo la maglia della Nazionale, anzi delle Nazionali, visto che il suo campo di azione sarà più ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi.

«Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro – dichiara il numero uno della FIGC Malagòlo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano».

«Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo – dichiara Gianfranco Zolaa dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani».

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