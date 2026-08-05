Ufficiale, Gianfranco Zola nominato coordinatore delle giovanili dell’Italia

Il presidente della FIGC, Giovanni Malagò , e quello del Club Italia, Claudio Ranieri , lo hanno fortemente voluto, condividendone la scelta con il presidente della Lega Pro, Matteo Marani , di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario.

Artefice della riforma che porta il suo nome, piattaforma programmatica che ha stimolato l’impiego di giovani calciatori in Serie C, Zola (vanta in azzurro 35 presenze e 10 reti da calciatore) indosserà di nuovo la maglia della Nazionale, anzi delle Nazionali, visto che il suo campo di azione sarà più ampio e si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentative giovanili , assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi .

«Il suo carisma, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro – dichiara il numero uno della FIGC Malagò – lo ringrazio perché ha accettato con entusiasmo, disponibilità e responsabilità. Con Ranieri, Mancini e Zola vogliamo costruire una nuova prospettiva per il calcio italiano».

«Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo – dichiara Gianfranco Zola – a dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani».