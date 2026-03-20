A trainare il risultato è stato soprattutto l’accordo con DAZN, che ha versato 1 miliardo di dollari per i diritti globali, trasmettendo gratuitamente tutte le 63 partite e contribuendo a un’audience stimata in 2,7 miliardi di spettatori complessivi. I ricavi commerciali hanno superato le aspettative anche sul fronte marketing (+34% rispetto al budget), grazie alla vendita completa dei pacchetti di sponsorizzazione.

Grande rilievo assume la distribuzione ai club. Il montepremi complessivo ha raggiunto 1 miliardo di dollari (circa 920 milioni di euro), suddiviso tra una componente legata ai risultati sportivi (475 milioni) e una quota di partecipazione (525 milioni). A questo si aggiunge un meccanismo di solidarietà fino a 250 milioni di dollari (circa 230 milioni di euro). La FIFA ha inoltre accantonato 37 milioni di dollari (circa 34 milioni di euro) come fondo di riserva per la sostenibilità futura della competizione, ribadendo che tutti i ricavi saranno reinvestiti nel calcio per club senza generare profitti.

Sul fronte dei costi, la FIFA ha mantenuto un approccio prudente: gli investimenti operativi si sono fermati a 839 milioni di dollari (circa 772 milioni di euro), il 7% in meno rispetto ai 900 milioni previsti.

Nel dettaglio dei premi individuali, la FIFA ha comunicato soltanto le cifre incassate dai finalisti: il Chelsea vincitore ha ricevuto 115 milioni di dollari (circa 106 milioni di euro), mentre il PSG si è fermato a 107 milioni (circa 98 milioni di euro). Per gli altri club, le cifre note dai bilanci delle società sono quelli incassate da Inter e Juventus: 31,4 milioni di euro per i nerazzurri e 27 milioni per i bianconeri.

Per quanto riguarda il pubblico, gli spettatori negli stadi complessivi sono stati 2,49 milioni, con una media di 39.547 presenze a partita e un picco di 81.118 spettatori per la finale al MetLife Stadium. Sul digitale, la competizione ha generato oltre 10 miliardi di impression sui social e 9 milioni di nuovi follower sui canali ufficiali.

Guardando al futuro, la FIFA non si è esposta per quanto riguarda il format, ma quanto piuttosto sulle stime economiche: per l’edizione 2029 del Mondiale per Club la previsione di ricavi è pari a 2,23 miliardi di dollari (circa 2,05 miliardi di euro), segnale di una competizione destinata a crescere ulteriormente nel panorama globale del calcio.