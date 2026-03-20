I fondi USA mettono nel mirino la Cremonese di Giovanni Arvedi

Una delle poche società tra quelle rimaste di proprietà italiana in Serie A potrebbe passare sotto la bandiera statunitense. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, anche la Cremonese è finita nei radar di due gruppi made in USA, di cui uno sarebbe un fondo specializzato nell’intrattenimento e l’altro un club deal di imprenditori americani. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore.

Non ci sono conferme ufficiali, ma il deal sarebbe lo stesso che ha appena investito in Europa acquisendo gli svizzeri dello Yverdon Sport Fc. L’obiettivo è quello di costruire una piattaforma multiclub in cui, eventualmente, entrerebbe anche la Cremonese, controllata dal 2007 da Giovanni Arvedi.