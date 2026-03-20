I fondi USA mettono nel mirino la Cremonese di Giovanni Arvedi

Una delle poche società tra quelle rimaste di proprietà italiana in Serie A potrebbe passare sotto la bandiera statunitense. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, anche la Cremonese è finita nei radar di due gruppi made in USA, di cui uno sarebbe un fondo specializzato nell’intrattenimento e l’altro un club deal di imprenditori americani. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Sole 24 Ore.
Non ci sono conferme ufficiali, ma il deal sarebbe lo stesso che ha appena investito in Europa acquisendo gli svizzeri dello Yverdon Sport Fc. L’obiettivo è quello di costruire una piattaforma multiclub in cui, eventualmente, entrerebbe anche la Cremonese, controllata dal 2007 da Giovanni Arvedi.
Tra i principali promotori del club deal è presente Jamie Welch, imprenditore texano con una strategia orientata allo sviluppo basato su data analytics e tecnologia applicata allo sport. Lo stesso Welch nel 2023 ha mostrato interesse per il Lecco. Coinvolto, tra gli altri, anche Ignazio Castiglioni, investitore nel private equity tecnologico italiano con competenze in ambito intelligenza artificiale. Al lavoro, anche se senza un mandato ufficiale, ci sarebbe la piattaforma di advisory Tifosy, società londinese guidata dall’italiano Fausto Zanetton, che dal 2024 fa parte del CdA dell’Inter.
Dal gruppo Arvedi assicurano che al momento non c’è nessuna trattativa in corso, quindi si parla di interessamenti che però potrebbero portare a qualcosa di più concreto nelle prossime settimane per portare avanti quelle che sono comunque delle manifestazioni di interesse.
Attualmente in Serie A ci sono otto club controllati da realtà d’Oltreoceano, considerando anche il Canada:
- Atalanta – Pagliuca Partners (azionista di maggioranza)
- Bologna – Joey Saputo
- Fiorentina – famiglia Commisso
- Inter – Oaktree
- Milan – RedBird
- Parma – Krause Group
- Pisa – Alexander Knaster (azionista di maggioranza)
- Roma – Friedkin Group
- Verona – Presidio Investors
A completare il quadro delle proprietà straniere nella massima serie del calcio italiano ci sono poi il Genoa di Dan Sucu e il Como della famiglia Hartono, che ieri ha pianto la scomparsa di Michael Hartono. In tutto sono 11 le proprietà straniere in Serie A, di cui otto americane.