Chi è Fausto Zanetton, l'AD di Tifosy che siede nel nuovo CdA dell'Inter

Ha preso il via questa mattina il nuovo corso dell’Inter targato Oaktree. Giuseppe Marotta è stato nominato nuovo presidente del club nerazzurro e contestualmente è stato definito il nuovo Consiglio di Amministrazione che guiderà la società nel prossimo futuro. Tra gli ingressi, spicca quello di Fausto Zanetton, amministratore delegato di Tifosy Capital & Advisory.

Chi è Fausto Zanetton? La storia di Tifosy

Fondata nel 2015 a Londra proprio da Fausto Zanetton e dall’ex calciatore Gianluca Vialli (scomparso nel gennaio del 2023 a seguito di una lunga malattia) Tifosy è una società di consulenza specializzata nel campo della finanza sportiva. L’obiettivo del gruppo è quello di prestare assistenza a club e società del mondo dello sport che intendono raccogliere capitali.

In tempi recenti, Tifosy ha aperto un nuovo ufficio a Milano, guidato dall’executive vice president Marco Re (ex CFO della Juventus). L’ufficio milanese funge anche da hub europeo dei servizi d’investimento offerti da Tifosy in altri Paesi europei, una scelta che è diretta conseguenza della Brexit.

Sono diverse le operazioni note per le quali Tifosy ha operato come advisor, a cominciare da quella che ha portato Alex Knaster, finanziere fondatore di Pamplona Capital, all’acquisizione per 12 milioni di euro del 75% del Pisa Calcio dalle famiglie Ricci e Paletti. Il restante 25% del Pisa è rimasto invece di proprietà della holding Ma.Gi.Co detenuta dalla famiglia Corrado.

Sempre Vialli, Dinan e Knaster avevano trattato anche per il Parma Calcio nel dicembre 2019, che poi dopo varie altre trattative poi sfumate è stato ceduto all’americano Kyle Krause, che ha acquistato il 90% del capitale e il 99% delle quote di Progetto Stadio Parma srl, la società impegnata al riammodernamento dello stadio Tardini.

Inoltre, nel gennaio 2021 Tifosy era stata coinvolta dal private equity BC Partners come advisor nelle trattative con l’azionista di controllo dell’Inter, Suning. La società – sempre nelle vesti di advisor – aveva poi lavorato al prestito da 275 milioni di euro che Oaktree aveva erogato a Suning nel 2021, e che a causa della mancata restituzione ha portato l’Inter nelle mani del fondo californiano.

Chi è Fausto Zanetton? La carriera dell’amministratore delegato

Ma chi è Fausto Zanetton? Qual è la sua storia? Zanetton, come detto, è il fondatore e amministratore delegato di Tifosy, società creata dopo aver notato un bisogno senza precedenti di servizi di consulenza professionale e soluzioni di finanziamento nello sport. Fausto dirige la strategia dell’azienda ed è responsabile della gestione del business, oltre ad essere attivamente coinvolto nella consulenza ai clienti su grandi operazioni di M&A e di finanziamento.

Con sede a Londra, Fausto è un consulente ricercato e fidato nel settore dello sport con oltre 20 anni di esperienza nella consulenza a società globali di media, sport, intrattenimento e tecnologia. È l’ex responsabile dello sport e dell’intrattenimento presso Morgan Stanley, e ha precedentemente ricoperto incarichi presso Goldman Sachs (TMT Londra) e PricewaterhouseCoopers (Bruxelles e Boston).

Fausto ha recentemente assistito l’acquisizione dell’Olympique Lyonnais da parte di Eagle Football per conto di Iconic Sports, l’investimento di Oaktree nell’Inter, la vendita del Melbourne Victory a 777 Partners, l’investimento di Ares nell’Inter Miami CF e varie altre operazioni e finanziamenti nel settore. Co-presiede il comitato per gli investimenti del fondo di prestito sportivo Tifosy-Fasanara ed è amministratore delegato di Iconic Sports.