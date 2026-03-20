Ufficiale, Populous al lavoro con il Palermo per la realizzazione del nuovo Barbera

Nei giorni scorsi il Palermo ha annunciato la conclusione della conferenza preliminare dei servizi relativa al progetto del nuovo stadio, un passaggio tecnico e amministrativo chiave nel processo di modernizzazione della struttura. La progettazione sarà appunto curata da Populous, il cui team italiano collaborerà con la sua sede centrale EMEA.

Adesso è ufficiale. Come anticipato da Calcio e Finanza , lo studio di architettura Populous – leader mondiale nel settore degli impianti sportivi e per l’intrattenimento – collaborerà con il Palermo per la realizzazione del nuovo stadio Renzo Barbera , uno degli impianti in corsa per ospitare gli Europei del 2032.

Gli stessi professionisti avevano già fornito i contributi tecnici e progettuali per lo studio di fattibilità (DOCFAP). La conclusione di questa fase – si legge in una nota – conferma la fattibilità tecnica e amministrativa dei lavori, funzionale alla dichiarazione di pubblico interesse del progetto. Il passo successivo sarà la Conferenza decisoria.

«Il buon esito dei lavori della conferenza di servizi preliminare ha dato modo al Palermo di riconfermare la propria disponibilità a un impegno condiviso per la realizzazione di uno stadio moderno e funzionale, a beneficio di tutta la collettività», ha dichiarato l’Amministratore Delegato del Palermo, Giovanni Gardini.

«Siamo orgogliosi di supportare il club e il Comune nella creazione di una nuova casa per i tifosi e per la città di Palermo. Il nuovo Stadio Renzo Barbera sarà un punto di riferimento nazionale e internazionale, e un modello di sviluppo sostenibile. Sarà un emblema durante le gare, e resterà attivo ogni giorno», ha commentato Silvia Prandelli, Senior Principal, Populous Italia.

Come anticipato da Calcio e Finanza, il progetto del Barbera è pienamente in corsa per rientrare tra gli impianti che ospiteranno EURO 2032, complice anche la volontà non solo del Palermo ma anche del City Football Group di investire pesantemente sul Barbera, con il Comune è pronto a dare carta bianca.

Lo scorso 3 dicembre, infatti, è andato in scena un vertice al Ministero dello Sport tra il ministro Abodi, la FIGC, il commissario Sessa, il City Football Group rappresentato dal CEO Soriano, il presidente del Palermo Mirri e il sindaco di Palermo Lagalla: un incontro da cui è uscita una linea univoca, secondo cui la città di Palermo non può permettersi di perdere l’opportunità degli Europei. La volontà di investire c’è (dimostrata anche dalla scelta di Populous per disegnare il nuovo stadio), quella politica pure: il Sud Italia potrebbe così essere rappresentato da Palermo negli Europei 2032.