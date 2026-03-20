Il Mondiale per Club spinge i ricavi FIFA ma non basta: bilancio 2025 in rosso di 240 milioni

La FIFA chiude il 2025 con ricavi record ma ancora in perdita, in un anno fortemente condizionato dal nuovo ciclo commerciale legato ai grandi eventi e, in particolare, al Mondiale per Club. Dai dati emerge un fatturato complessivo (includendo altri proventi) pari a 2,66 miliardi di dollari (circa 2,45 miliardi di euro), in fortissima crescita rispetto ai 482,7 milioni del 2024 (anno senza competizioni di primo piano), ma accompagnato da un risultato netto negativo per 262,8 milioni di dollari (circa 240 milioni di euro).

Bilancio FIFA 2025, i ricavi

Nel dettaglio, la crescita dei ricavi è trainata soprattutto dai diritti televisivi, che balzano a 1,04 miliardi rispetto ai 39 milioni dell’anno precedente, e dai diritti marketing, che raggiungono quota 965 milioni (erano 303,9 milioni nel 2024). In aumento anche le entrate da licensing (97,4 milioni) e soprattutto quelle da hospitality e ticketing, che nel 2024 erano assenti e nel 2025 portano in dote oltre 410 milioni. Si tratta, in particolare, di voci tutte spinte dal Mondiale per Club disputato nell’estate 2025, che ha portato così a cifre notevolmente superiori nel bilancio rispetto al 2024.