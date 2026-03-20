Arbitri in stand-by, pesa lo spareggio per i Mondiali: ipotesi riforma light

Nonostante quella appena vissuta sia stata probabilmente la stagione più difficile per l’arbitraggio italiano, non nascerà per ora la nuova struttura immaginata dalla FIGC. Secondo quanto riportato da La Repubblica, si potrà arrivare a una riforma “light”, più limitata. Il confronto tra le parti si è infatti concluso con un rinvio: troppe questioni restano ancora aperte, a partire dal futuro della stessa Federazione, inevitabilmente legato agli spareggi per i Mondiali.

Il 26 marzo l’Italia affronterà l’Irlanda del Nord e, in caso di passaggio del turno, il 31 giocherà contro Galles o Bosnia. Un eventuale fallimento potrebbe rimettere in discussione il larghissimo consenso — il 98,8% — con cui Gabriele Gravina è stato rieletto un anno fa. Lo stesso numero uno della FIGC ha parlato della volontà di partire con il professionismo, arrivando poi più avanti all’effettiva realizzazione della PGMOL.