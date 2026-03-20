Europa League e Conference, il calendario completo dei quarti di finale

Anche gli ottavi di finale di Europa e Conference League sono terminati e l’Italia è rimasta con solamente due rappresentanti in campo europeo, visto che fra le migliori otto della Champions non figura nessuna squadra della Serie A. A rappresentarci, infatti, troviamo solamente il Bologna, vincitore del derby con la Roma in Europa League, e la Fiorentina in Conference.

Ora le due squadre si apprestano a vivere un altro turno a eliminazione diretta, fase che per entrambe è iniziata già ai playoff essendosi classificate fuori dalla top 8 nella prima fase dei rispettivi tornei. Sia per il Bologna che per la Fiorentina, senza dubbio, arrivano due avversarie di tutto rispetto e, probabilmente le favorite per la vittoria finale. Un doppio incrocio Italia-Inghilterra. Infatti, i rossoblù di Italiano dovranno affrontare l’Aston Villa, mentre la formazione di Vanoli il Crystal Palace.