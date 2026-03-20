Europa League e Conference, il calendario completo dei quarti di finale

Anche gli ottavi di finale di Europa e Conference League sono terminati e l’Italia è rimasta con solamente due rappresentanti in campo europeo, visto che fra le migliori otto della Champions non figura nessuna squadra della Serie A. A rappresentarci, infatti, troviamo solamente il Bologna, vincitore del derby con la Roma in Europa League, e la Fiorentina in Conference.
Ora le due squadre si apprestano a vivere un altro turno a eliminazione diretta, fase che per entrambe è iniziata già ai playoff essendosi classificate fuori dalla top 8 nella prima fase dei rispettivi tornei. Sia per il Bologna che per la Fiorentina, senza dubbio, arrivano due avversarie di tutto rispetto e, probabilmente le favorite per la vittoria finale. Un doppio incrocio Italia-Inghilterra. Infatti, i rossoblù di Italiano dovranno affrontare l’Aston Villa, mentre la formazione di Vanoli il Crystal Palace.
La UEFA ha già definito le date e gli orari delle doppie sfide dei quarti di finale sia di Europa League che di Conference. Come accaduto fin qui, le due competizioni continueranno a giocare in contemporanea nella serata di giovedì, il 9 e il 16 aprile, nelle due fasce orarie consuete, 18.45 e 21.00. L’unica eccezione sarà la gara di andata fra Braga e Betis che si disputerà mercoledì 8 aprile, per evitare di sovrapporsi a quella con il Porto, come previsto dal regolamento UEFA.
Questo il calendario dei quarti di finale di Europa League:
Andata
- Braga-Betis, mercoledì 8 aprile ore 18.45
- Bologna-Aston Villa, giovedì 9 aprile ore 21.00
- Porto-Nottingham Forest, giovedì 9 aprile ore 21.00
- Friburgo-Celta Vigo, giovedì 9 aprile ore 21.00
Ritorno
- Celta Vigo-Friburgo, giovedì 16 aprile ore 18.45
- Aston Villa-Bologna, giovedì 16 aprile ore 21.00
- Nottingham Forest-Porto, giovedì 16 aprile ore 21.00
- Betis-Braga, giovedì 16 aprile ore 21.00
Questo, invece, il programma dei quarti di Conference League:
Andata
- Rayo Vallecano-AEK Atene, giovedì 9 aprile ore 18.45
- Mainz-Strasburgo, giovedì 9 aprile ore 21.00
- Crystal Palace-Fiorentina, giovedì 9 aprile ore 21.00
- Shakhtar Donetsk-AZ Alkmaar, giovedì 9 aprile ore 21.00
Ritorno
- AZ Alkmaar-Shakhtar Donetsk, giovedì 16 aprile ore 18.45
- AEK Atene-Rayo Vallecano, giovedì 16 aprile ore 21.00
- Strasburgo-Mainz, giovedì 16 aprile ore 21.00
- Fiorentina-Crystal Palace, giovedì 16 aprile ore 21.00